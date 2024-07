Paolo Guerrero estaría próximo a anunciar su retiro, según Reinaldo Dos Santos: "Sufre mucho"

El futbolista Paolo Guerrero no solo está pasando por un mal momento al solicitar su salida del club César Vallejo y quedar mal al negarse a jugar contra Alianza Lima. Según el vidente Reinaldo Dos Santos, esto sería solo el inicio de muchos problemas que le esperan al Depredador.

Y es que, según el profeta de América, el máximo goleador de la selección peruana estaría próximo a anunciar su retiro debido a que enfrenta problemas de salud. Cabe resaltar que esta información ha sido brindada por el vidente durante un enlace para el programa 'Estás en Todas'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante la más reciente edición de 'Estás en Todas', Choca Mandros y Natalie Vértiz preguntaron a Reinaldo Dos Santos sobre el futuro de Paolo Guerrero después de su conflicto con la UCV, que lo llevó a querer rescindir su contrato y a no estar dispuesto a jugar más para el equipo de Richard Acuña.

Después, el vidente sorprendió a los conductores de Estás en todas al revelar que el hijo de Doña Peta estaría enfrentando un grave problema de salud que todos desconocen, lo cual podría estar relacionado con su negativa a jugar con el club 'Poeta'. Recordemos que Ana Paula Consorte afirmó que su pareja informó sobre esto a Chico Salas y a Richard Acuña días antes del partido.

"Él está pensando seriamente en cerrar su carrera, eso va venir muy pronto (...) Sufre mucho, tiene un problema de salud crónico que no ha podido curar, tiene un tiempo de seis meses para ver si puede continuar o no. No se sorprendan si mañana dice 'saben qué, aquí cerré mi carrera, no doy más, no sigo, me duele mucho jugar'", agregó.