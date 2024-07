Yahaira tendría problemas para poder cantar con Wisin en Premios Juventud: "No podré abrir el show"

La cantante Yahaira Plasencia es una reconocida artista del género de la salsa peruana que viene avanzando con fuerza en su internacionalización. Mañana estaba programado que cantaría junto a Wisin en la presentación del tema "La vida es una fiesta" en Premios Juventud, pero tendría un problema de documentación de trabajo.

Yahaira Plasencia se encuentra actualmente en Puerto Rico con Sergio George, promocionando que forma parte de la canción "La vida es una fiesta" con Wisin. La cantante se encuentra emocionada por este lanzamiento, donde forma parte del álbum musical donde fusiona la música urbana y la salsa.

Este jueves 25 de julio, se estará realizando la gala de los Premios Juventud en Puerto Rico donde reunirá a grandes figuras de la música internacional. Aquí, la cantante Yahaira Plasencia a reveló que iba abrir el show de Wisin en el lanzamiento de su nuevo tema con Sergio George, pero tendría un problema con la documentación que viene realizando los encargados de Univisión.

"Yo estoy acá porque iba abrir el show con Wisin y Sergio en Premios Juventud. No dije nada porque hay un tema que quiero explicar que me tiene preocupada. Univisión te pide una visa de trabajo para poder cantar y salir al aire. (la visa de trabajo) no llega todavía, tenemos la esperanza de que llegue mañana para poder cantar, sino lamentablemente no podré abrir el show con Wisin", cuenta.