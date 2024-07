Farik Grippa anuncia el lanzamiento de su nueva canción "Maldito Destino": "Voy con todo"

Farik Grippa es un reconocido cantante de la salsa peruana que cuenta con muchos éxitos musicales. Por medio de sus redes sociales, compartió un video donde anuncia el lanzamiento de su nueva canción inédita "Maldito Destino".

El artista Farik Grippa es un cantante peruano que viene trabajando hace varios años como solista. El joven tuvo que detenerse el año pasado en su carrera musical, pero ahora viene avanzando con todo para seguir con sus metas. Por ello, acaba de anunciar en sus redes sociales que se encuentra por estrenar su nueva producción musical.

"Todo este tiempo me hice la pregunta '¿Por qué esto me pasó a mi?' Que para volverme indestructible, para hacerme más fuerte, porque son señales de la vida, no lo sé, pero no saben lo difícil que es estar en el sitio que más amas", revela en un video.