Amy Gutiérrez defiende a Yahaira Plasencia de las críticas: "Ya déjenla tranquila"

Amy Gutiérrez es una de las artistas de salsa más queridas en el país por su talento innato en el canto y gran corazón. La joven regresó de los Premios Heat y mostró su descontento por los comentarios de algunos programas de la gala de premiación. Además, salió a defender a mi amiga Yahaira Plasencia.

¡Defiende a Yahaira!

En los últimos años, la salsa se ha ido empoderando en la música peruana y nuevas voces han nacido a partir de ello. Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez son antiguas integrantes de Son Tentación, que vienen trabajando fuertemente para lograr la internacionalización de su carrera musical.

En una entrevista por un canal de televisión, Amy Gutiérrez decidió responder ante las continuas críticas que recibe Yahaira Plasencia. La intérprete de "No Sé" ha comentado en más de una ocasión que conoce a la 'Patrona' y que la gente no la conoce realmente cómo es. Por ello, sale en su defensa ante tanto ataque en las redes sociales.

"Yo lo voy a decir directamente. Yo no entiendo por qué tanto hate a Yahaira. Todo lo que hace ella, todo lo que ven mal, ya déjenla tranquila", comenta.

¡Responde a críticas de su presencia en Premios Heat!

Como ya se conoce, varios artistas peruanos fueron invitados a participar en los Premios Heat 2024. Muchos cantantes se codearon con grandes artistas internacionales, productores y se presentaron en el showcase, así como en la gala en la fecha principal. Todo esto, fue criticado por algunos programas de televisión porque señalaban que habrían pagado por ser nominados y presentarse.

Ante tantas críticas, Amy Gutiérrez salió a responder muy decepcionada: "Si estoy muy molesta la verdad, decepcionada, frustrada. Yo viví una experiencia increíble en Punta Cana. El decir que hemos pagado, es minimizar y tiene que ver con la forma en que lo han dicho porque pagar no está mal".

Más de Amy Gutiérrez

Amy Gutiérrez es una joven cantante de la salsa peruana que formado parte de reconocidas agrupaciones como You Salsa y Son Tentación, antes de lanzarse como solista. Desde entonces, viene trabajando en sacar música propia y hace un año, lanzó su primer álbum musical con el productor internacional Master Chris con canciones inéditas.

La joven salsera es conocida por varios éxitos musicales como "No Sé", "Qué Pasaría", "Alguien", "A cuánto me quedé" y el más reciente "Cuando me veo en tus ojos" que cantó en Premios Heat. Amy Gutiérrez cuenta con un gran corazón y siempre ha expresado su apoyo al resto de sus compañeros musicales como a Yahaira Plasencia, quien la defendió ante constantes críticas.