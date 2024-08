Angie Jibaja: Expareja de la exmodelo le dedica emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños

Felipe Lasso quien compartió una relación sentimental con Angie Jibaja demostró mediante sus redes sociales que a pesar de ya no tener ninguna comunicación con la popular 'Chica de los tatuajes' le guarda un cariño especial a los hijos de la exmodelo.

El exchico reality colombiano realizó una emotiva publicación en sus redes saludando a la hija menor de Angie quien se encontraba de cumpleaños con unas fotografías donde evidencian el cariño y complicidad que tienen.

Felipe Lasso y el tierno mensaje a la hija de Angie Jibaja

Como se sabe Angie Jibaja no se ha caracterizado por tener relaciones sentimentales duraderas pero cuando Felipe Lasso llegó a su vida muchos imaginaron que él sería el hombre indicado para la exmodelo ya que no solo presumían amor sino que también llevaba una excelente relación con los hijos de Angie.

Ambos mantuvieron un romance poco más de cuatro años, sin embargo, el ingreso de la pareja al reality 'Doble tentación', que marcó el fin de su relación debido a sus constantes episodios de celos.

Pese a que su relación terminó en medio de escándalos el cariño que Felipe mantuvo con los hijos de Angie se mantuvo intacto, es así que hace unos días el empresario le dedicó una tierna publicación a Gia, la hija menor de su expareja.

"13 Añitos para la princesa y amor de Papá, como pasa el tiempo, como has crecido mi niña, ya eres una adolescente, pero nada ha cambiado sigues siendo esa alma pura, noble, tierna y hermosa que siempre he amado", dijo en un primer momento Lasso.

Además ,agregó que a pesar de no poder compartir este significativo día al lado de la pequeña a quien aún llama hija le prometió que dentro de poco volverá a abrazarla y engreírla como de costumbre.

"Mereces pasarla increíble, como quisiera haber estado hoy a tu lado para felicitarte con abrazo y un beso gigante , pero se que volverá llegar ese momento donde volvamos a compartir, ya no pasará tanto tiempo!", escribió el ex de Angie.

Cabe mencionar que, el padre biológico de los niños, Jean Paul Santa María le permite a Felipe visitar a los pequeños cuando el lo desee ya que considera y es consiente que fue Lasso su imagen paternal cuando Angie se encontraba fuera del Perú con sus hijos.

A pesar de que Jean Paul lleva una pésima relación con Angie ha mantenido el vínculo con Felipe quien hasta el día de hoy se considera el padre de los pequeños tal vez no biológico pero sí de corazón.

Diversos usuarios han elogiado a Lasso por este detalle para la hija de Angie Jibaja quien hasta ahora no logra ver a sus hijos debido a su comportamiento.

"Muy grande Felipe , sin duda tu novia se sacó la lotería contigo", "Hay que bonito que luego de tanto tiempo ame a su princesa", "Wowww tantos años y de alguna manera estás presente en la vida de ellos", "Amo cuando los niños se cruzan con personas en sus vidas que llegan a sentir esa conexión tan linda", "Que hermoso gesto Felipe eres un gran hombre", fueron algunos de los mensajes en redes.

Angie Jibaja habría regresado a Chile para vencer adicción

Angie Jibaja ha sido vista al parecer en Chile junto a su madre, y es que la exmodelo ha protagonizado bochornos momentos estos últimos meses evidenciando nuevamente su adicción a las drogas.

La ex chica reality se encontraría disfrutando de la compañía de su madre quien en todo momento le ha ofreciendo su apoyo incondicional a pesar de las críticas que ha recibido en diversos medios.

"Me siento contenta y emocionada, porque después de un episodio difícil que pasé, mi mamá siempre ha estado a mi lado... Extrañaba tener a mi familia cerca, el apoyo que ella me brinda. Le agradezco que me reciba en su casa. aquí sigo en tratamiento", habría sido la declaración de Jibaja.









En el video publicado se puede ver a Angie en un auto junto a su madre, ambas con una sonrisa evidenciado su buena relación a pesar de que en algún momentos madre e hija estuvieron distanciadas.

El último 'papelón' que protagonizó Jibaja fue emitido en el programa de Magaly Tv La Firme donde se le vio consumiendo aparentemente drogas junto a un amigo que había denunciado.

Diversos seguidores nuevamente criticaron a la popular 'Chica de los Tatuajes' tras su viaje a Chile y es que muchos de ellos han perdido la esperanza en que algún día Angie logre vencer esta adicción que la ha llevado a separarse de sus hijos.