¡Qué incómodo! Patricio Parodi y Luciana Fuster: Así fue su tenso reencuentro en 'EEG'

El último programa de 'Esto es Guerra' estuvo lleno de emoción y de miradas incómodas y es que en esta última edición tuvieron como invitada a la influencer Luciana Fuster quien llegó para representar a los 'Guerreros', sin embargo, grande fue la sorpresa cuando la modelo ni se acercó a saludar a su ex, Patricio Parodi.

Diversos usuarios han comentado este tenso reencuentro ya que hace menos de dos semanas también llegó al programa Flavia Laos quien también fue pareja de Patricio Parodi pero ellos si tuvieron la oportunidad de saludarse e incluso competir juntos.

'Esto es Guerra' está que saca chispas y es que en su último programa tuvieron como invitada a Luciana Fuster quien llegó como conductora y representante de los 'Guerreros', es importante recalcar que esta es la primera vez en que la modelo se reencuentra con su expareja Patricio Parodi después de haber hecho público su separación.

La entrada de Luciana al set fue aplaudida por todos los fanáticos de la modelo, pero el que si tuvo cara de pocos amigos fue Patricio Parodi quien ni se inmutó ante la presencia de su expareja en el programa.

Lejos de saludarse como dos buenos amigos, ambos se dejaron ver distanciados solo enfocándose en hacer su trabajo en el programa de competencia.

La voz en off del programa no dudó en hacerle una pregunta con doble sentido a la modelo: "¿Qué le dice su corazón el día de hoy?", a lo que Luciana rápidamente supo esquivar el momento incómodo: "No tanto mi corazón voy a ser sincera sino mi profesionalismo he venido a defender al equipo de los guerreros entonces si me preguntas hoy a que equipo elijo es a los guerreros", aseguró Fuster.