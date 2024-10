Mario Hart preocupa a sus seguidores tras revelar que sufrió lesión en el ojo ¿Casi lo pierde?

El presentador de televisión y piloto de autos, Mario Hart, generó preocupación entre sus seguidores tras compartir en redes sociales una fotografía donde aparece con el ojo derecho enrojecido. Según explicó el conductor de "Mande Quien Mande", la lesión fue causada por un accidente con un palo de globo.

Mario Hart reveló que sufrió una lesión en su ojo

"Entre otras noticias, tengan mucho cuidado con los palitos de los globos, me clavé uno en el ojo, pero gracias a Dios no ha pasado a mayores. Ya me hice todos mis chequeos", comentó en redes el piloto Mario Hart tratando de darle tranquilidad a sus seguidores.