¡Se sinceró! Magaly Medina revela que afrontó grandes problemas en su matrimonio con Alfredo Zambrano

Magaly Medina conversó sobre su relación con Alfredo Zambrano en una entrevista con la exreina de belleza Laura Spoya. La presentadora de televisión confesó uno de los principales conflictos en su matrimonio con el notario, atribuido a su falta de sensibilidad hacia los sentimientos de él.

No obstante, la periodista reconoció sus errores y afirmó que está esforzándose por mejorar esas actitudes negativas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina revela duros momentos en su matrimonio con Alfredo Zambrano

Durante una entrevista con Laura Spoya, Magaly Medina le consultó a la conductora sobre qué palabras usa cuando pierde el control y termina hiriendo a quien está a su lado.

"No te necesito", pues tiene la idea de que ella lo puede todo sola, mientras minimiza el rol que tiene su pareja en su vida. "No está bien decirlo, porque eso daña emocionalmente a la otra persona", dijo la ex Miss Perú.

Magaly Medina admitió que comparte ese mismo error con su esposo, lo cual podría impactarlo emocionalmente. Explicó que está trabajando para mejorar ese aspecto complicado de su carácter, ya que genera consecuencias que prefiere evitar en su matrimonio con Alfredo Zambrano.

"Soy tan independiente que siempre lo estoy recalcando, al punto que la otra persona que está conmigo siente que yo me puedo ir en cualquier momento, y eso le da una cuestión de inseguridad al otro, entonces, estoy trabajando en eso para no herir, porque mis palabras antes, la primera que me salía de la boca era muy hiriente", expresó en un primer momento.

"Se quedó con la sensación de lo que le dijiste. La otra persona queda herida y tú no te das cuenta. Ahora estoy controlando mucho, pero conscientemente, mis palabras", acotó la periodista.

Le responde a Christian Cueva tras decir que es su "madrina"

En una reciente entrevista, Cueva expresó su amor por Franco, pero su comentario sobre Medina no pasó inadvertido. La conductora de ATV, visiblemente incómoda, respondió con firmeza, cuestionando la familiaridad del futbolista y exigiendo respeto.

El episodio se viralizó, ya que muchos aguardaban la reacción de Medina frente al romance entre Cueva y Franco. Fiel a su carácter fuerte, la presentadora no dudó en dar su opinión sobre el apodo que el deportista le había asignado.

Christian Cueva se refirió a Magaly como su "madrina", lo que provocó una reacción inmediata de la conductora. "¿Madrina? ¿Se refería a mí? ¡Hay por favor, como si estuviera en oferta!", exclamó Medina, dejando claro que no aceptaba tal familiaridad. Su respuesta fue acompañada de un gesto de desaprobación que no pasó desapercibido por los televidentes.