¿Cuto Guadalupe confirmó la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro? Esto dijo

En las últimas semanas, se viene hablando de la relación sentimental que habría entre el futbolista Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Tras las últimas publicaciones en sus redes sociales, salió a responder Cuto Guadalupe por la relación que tendría su sobrino

En más de una ocasión, Cuto Guadalupe siempre ha opinado sobre las relaciones pasadas de su sobrino Jefferson Farfán. Aunque no pasaba ninguna de las anteriores, terminó arreglando las cosas con Yahaira Plasencia hace unos meses.

Ahora, el futbolista Jefferson Farfán se encuentra nuevamente en la mira tras una posible relación con la bailarina Xiomy Kanashiro. Ante los últimos rumores por verlos juntos y que pasaron su cumpleaños en su casa, su tío decidió hablar para aclarar algunas dudas a la prensa.

Para una entrevista en El Trome, Cuto Guadalupe respondió sobre la relación de su sobrino, afirmando que si estuvo en el festejo de la bailarina de cumbia en la casa de Farfán. Ante ello, no quiso dar más afirmaciones, pero recalcó que lo que se vería podría ser la realidad.

"Yo tranquilo por la invitación, estuve ahí y no lo puedo negar, están las pruebas (...) Lo que se ve, no se pregunta. De ese tema prefiero no opinar, son temas personales de mi sobrino", expreso.