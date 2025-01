¡Grandes ligas! Samantha Batallanos confiesa que tuvo coqueteos con futbolista del Real Madrid

Samantha Batallanos hizo una reveladora confesión durante la entrevista que concedió al podcast de Giancarlo 'Flaco' Granda. La modelo aseguró que tuvo conversaciones con un famoso futbolista del Real Madrid, aunque nunca llegaron a salir o concretar nada en específico.

La expareja de Jonathan Maicelo explicó que actualmente no se encuentra interesada en hacer planes románticos con nadie y mucho menos tener una relación, ya que está enfocada en sus proyectos y dándose un tiempo para sí misma.

Sin embargo, esto no quita que tenga varios pretendientes que la invitan a salir o con los que habla de forma esporádica a través de redes sociales. Lo más sorprendente llegó cuando reveló que alguna vez habló con Vinícius Jr., la estrella del fútbol del Real Madrid.

Sin embargo, Samantha aclaró que nunca tendría una relación sentimental con alguien como Vinícius Jr. y que siente que él le escribe a muchas mujeres, y ella quiere un hombre que solo tenga tiempo y energía para una sola persona.

"Así como me habla a mí, ¿con cuántas mujeres no hablará? Yo no tomo en serio eso, ¿qué voy a tomar en serio a alguien que me escribe y tiene esa posición? ¿A cuántas mujeres no le escribirá lo mismo?", agregó.