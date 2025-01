Samantha Batallanos lanza dardos contra Jessica Newton y el Miss Perú: "Me puso la cruz"

Samantha Batallanos, exreina de belleza y modelo, vuelve a estar en el centro de la polémica tras lanzar fuertes acusaciones contra Jessica Newton y la organización del Miss Perú. En una entrevista con el 'Flaco' Granda, la modelo no dudó en señalar que Newton habría alentado el bullying en su contra, asegurando que le dio la espalda en un momento complicado de su carrera.

Durante una entrevista con el 'Flaco' Granda, Samantha Batallanos recordó el episodio en el que publicó un video en trikini que generó críticas en redes sociales. Según la modelo, Jessica Newton, como directora del Miss Perú en ese entonces, no la apoyó y, por el contrario, tomó una actitud que empeoró la situación.

"Yo subí un vídeo con un trikini. Ella, como mi jefa, como Jessica Newton, me hubiera dicho: '¿Sabes qué? Bájalo'. No ponerme algo súper duro para que todos me hagan bullying. A ella le ofendió y de ahí me puso la cruz", afirmó Samantha, dejando entrever que Newton no manejó la situación de manera profesional.