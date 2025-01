David 'Pantera' Zegarra elogia nueva nariz de Jonathan Maicelo: "Me gusta"

La relación entre los boxeadores Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra continúa siendo un tema recurrente en el ámbito mediático, alimentada por constantes tensiones y declaraciones públicas. En esta ocasión, Zegarra sorprendió al elogiar el cambio físico de Maicelo, aunque no dejó de lado sus críticas hacia su comportamiento fuera del ring.

En una reciente entrevista, para el programa "Todo se Filtra", la Pantera Zegarra, se refirió sobre su relación con el boxeador, Jonathan Maicelo. Sin embargo, lo que dejo anodadados a todos fue la respuesta que dio el también boxeador cuando fue consultado por la reciente operación de nariz de Maicelo.

"Me gusta, no solamente la nariz; se ha hecho varias cosas en la cara y a mí me gusta", comentó Zegarra

El boxeador también aprovechó para aclarar que, a pesar de su tensa relación con Maicelo, no tiene inconveniente en reconocer sus virtudes. Además, se mostró con una actitud relajada y no dudó en bromear al respecto.

Sin embargo, pese a su actitud conciliadora en la entrevista, Zegarra no perdió la oportunidad de retar nuevamente a Maicelo para la pelea que sus seguidores llevan tiempo esperando.

Aunque mostró cierta simpatía en su declaración para "Todo se Filtra", la Pantera Zegarra también criticó duramente a Jonathan Maicelo por sus recientes altercados. En las últimas semanas, el boxeador ha estado en el ojo de la tormenta tras ser acusado por Neutro de golpearlo en la cara y, poco después, ser captado lanzando una cachetada al joven boxeador de Satipo, Franklin Limas.

Zegarra considera que Maicelo, ahora que no está compitiendo profesionalmente, debería dar el ejemplo a las nuevas generaciones y evitar este tipo de actitudes. El excombatiente también afirmó que este tipo de comportamientos afectan la imagen de Maicelo.

"Ahora que no está peleando profesionalmente, debe demostrar y ser un ejemplo para los chicos. Él dice 'yo soy así y qué esto, lo otro'... entonces no te metas a la TV, no declares, no des mal aspecto", expresó en la entrevista.