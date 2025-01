Comparan nueva nariz de Jonathan Maicelo con 'Los Paletazo' ¿Qué dijeron los gemelos?

Jonathan Maicelo, conocido boxeador peruano, ha estado en el ojo del huracán luego de someterse a una rinoplastia que cambió significativamente la forma de su nariz. Desde su cirugía, Maicelo ha sido objeto de numerosas críticas y burlas, pero también ha recibido apoyo de algunos seguidores. Sin embargo, uno de los comentarios más repetidos en redes sociales ha sido el que lo compara con los estilistas peruanos Juan y Miguel Barbarán, conocidos como los "Hermanos Paletazo", quienes han sido señalados por sus cambios estéticos.

En una entrevista reciente para el programa "Amor y Fuego", los "Hermanos Paletazo" fueron consultados sobre la cirugía de Maicelo y las comparaciones que han surgido. Los estilistas tomaron con humor las bromas que los vinculan con el boxeador, incluso señalando que su celular se ha llenado de mensajes relacionados con este tema.

"Me han reventado el celular, me han etiquetado en miles de fotos. Mi prima me dice 'tienen su trillizo' y así todo el mundo", comentó Miguel Barbarán.