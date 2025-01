Handa revela que tiene muy buena química con Jonathan Maicelo: "Le ha quedado linda la carita"

Handa es una artista de la música urbana que hace poco lanzó su más reciente producción musical junto al boxeador Jonathan Maicelo. Ante ello, reveló en una entrevista que le paree un chico lindo y estaría conociéndose con el empresario.

Hace unos días, la artista Handa invitó al boxeador Jonathan Maicelo a su videoclip de "Perra era". En una entrevista para El Trome, afirmó que se conocieron cuando le pidió que forme parte de esta producción musical. A raíz de aquel estreno, en las imágenes se han visto cómo han tenido una muy buena química según sus seguidores y la cantante lo confirmó.

"De hecho tenemos muy buena química, el vídeo salió superbién, pero yo ahorita estoy soltera, estoy tranquila y estoy viviendo una etapa complicada. No puedo decir ahorita que estamos una relación ni nada por el estilo, solamente lo estoy conociendo" , expresó.

Cuenta que le parece un chico lindo, pero hasta el momento no lo ha conocido a profundidad. Aunque la artista urbana afirmó que le ha quedado bien los arreglitos que se hizo en el rostro.

"Super chévere, me parece muy buen chico. No he tenido la oportunidad de conocerlo muy a fondo, de hecho nos han visto en pocas veces, pero se nota la química entre nosotros en el video y todo (...) Pues, está lindo. Le ha quedado linda la carita", añade.