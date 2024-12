Yahaira Plasencia sobre sus 'retoquitos' que se realizó: "Contenta y feliz con lo que soy"

La cantante Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las artistas más queridas del país y que viene avanzando para lograr la internacionalización. Durante una entrevista, la joven respondió sobre las críticas que ha estado recibiendo sobre algunos retoquitos que se habría realizado.

El miércoles 11 de diciembre, Yahaira Plasencia estuvo en el programa de América Hoy, donde fue entrevista por América Espectáculos. En esta entrevista, la salsera respondió ante los cuestionamientos a los arreglitos estéticos que se habría realizado en su cuerpo y en el rostro.

En el video publicado en las redes sociales, la cantante de salsa afirmó que se siente muy contenta con lo que se ha realizado. Además, expresó que si hay gente que no le gusta no tendría que cuestionarse porque es su cuerpo y su decisión.

"Lo que yo me haga en el rostro y deje de hacerme, ese es mi tema, mi rostro, mi cuerpo. Si a mí me gusta, yo estoy feliz con eso. Si a la gente le gusta o no, ya es tema de cada uno. A mí me gusta como se me ve y yo me siento contenta y feliz con lo que yo soy o con lo que yo me haga es suficiente, creo no. Hay que respetar también los gustos de cada persona", expresó.