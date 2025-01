Samantha Batallanos confiesa por qué volvió con Maicelo tras denunciarlo: "Lo peor que pude hacer"

La modelo y exreina de belleza Samantha Batallanos habló sin filtros sobre su relación con Jonathan Maicelo en una entrevista con el 'Flaco' Granda en el podcast "Tiempo Muerto". La también influencer reveló qué la atrajo del boxeador y por qué decidió regresar con él, a pesar de las denuncias de agresión que marcaron su romance.

¿Qué le vio a Maicelo? Samantha Batallanos lo cuenta todo

Durante la conversación, el 'Flaco' Granda no dudó en preguntarle a Samantha Batallanos qué le llamó la atención de Jonathan Maicelo y cómo empezó su relación.

"Mira, yo creo que... Sabes que me pasaba antes. Yo salía de una relación de dos años, una relación que me estaba costando muchísimo olvidar. Entonces, yo creo que no encontraba nadie quien llene ese vacío", confesó Samantha.

Según explicó, Maicelo le brindó una atención especial que la hizo sentir protegida y querida tras otra relación pasada que le costó olvidar a Samantha.

"Me decía: 'No busques más, por favor, quédate conmigo. Yo soy. Yo te voy a dar lo que tú quieres'. O sea, yo sentía que él me quería proteger y cuidar tanto y me daba tanto, que yo empecé a llenar ese vacío que yo tenía con él. Y cada vez lo fui queriendo más, me divertía mucho con él, me hacía sentir bien, me sentía muy cómoda. (Era) muy divertido y él curó esas heridas", contó la modelo.

Sin embargo, la modelo reconoció que fue un error involucrarse tan rápido sin conocerlo bien. Admitió que trató de llenar un vacío.

"¿Cuál fue mi error? Llenar un vacío muy rápido. O sea, había salido a una relación reciente. Y eso no está bien, porque no lo había conocido bien. Entonces creo que fue eso más que todo. Fue un momento que yo estaba débil", admitió.

¿Por qué volvió con Jonathan Maicelo tras las denuncias?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Samantha Batallanos recordó cuando, después de las denuncias por agresión, volvió con Jonathan Maicelo. La modelo expresó que le da pena que las cosas terminaron mal. Y que él cometió un error grave y ella también se equivocó por aceptarlo, en su momento.

El entrevistador, sorprendido, le preguntó si en algún momento lo perdonó y cómo fue su reencuentro. Samantha fue sincera y reveló por qué retomaron la relación, en aquel entonces.

"Claro, de ahí volvieron ustedes. A ver, con todo cariño, es incomprensible que alguien vuelva con una persona que la agreda", señaló el 'Flaco'. Samantha explicó: "Lo que yo quería hacer era: 'Yo creo este chico lo puedo cambiar, yo quiero que con el amor que yo le tengo lo puedo rescatar, le puedo arreglar todos sus issues mentales'. Quería ser la salvadora", admitió.

Lo modelo señaló que, en ese momento, creía que podía cambiar a Maicelo con su amor. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que eso no era posible.

"Cuando regreso, él me demuestra que no. O sea, él me aclara con todas sus actitudes que él no va a cambiar jamás y que ya yo sí no debo estar ahí. O sea, hoy en día yo ya siento que lo intenté y regresé y pues eso fue lo peor que pude hacer, porque nunca cambió", finalizó.

Samantha Batallanos dejó claro que aprendió de la experiencia y que ya no regresaría a una relación tóxica como la que tuvo con Maicelo. Ahora, asegura que se siente más segura y consciente de que no puede cambiar a nadie con amor.