Yahaira opina sobre el debut de Xiomy Kanashiro como conductora de TV: "Voy a decir la verdad..."

Yahaira Plasencia es una de las cantantes de salsa más sonadas del país, que tuvo una relación con Jefferson Farfán y ha sido involucrada en más de una ocasión luego que su ex oficializara a Xiomy Kanashiro. Ahora, fue consultada sobre el debut de la bailarina como conductora de TV y esto dijo.

En el podcast de 'Edson pa' que más', Yahaira Plasencia fue la invitada especial que estuvo respondiendo algunas preguntas. Entre ellos, fue consultada sobre la nueva faceta de la actual pareja de Farfán, Xiomy Kanashiro, como conductora de televisión en un programa musical. Ante ello, la salsera expresó que no suele ver TV por su trabajo, pero pudo ver algunos cortos videos en TikTok.

"No soy ajena a todo lo que sale en televisión porque te lo cuenta TikTok también porque a veces no paro en mi casa porque paro chambeando un montón. No he visto todo el programa, he visto en TikTok salían cositas de los influencers que hablan", expresó la salsera en un momento, pero fue interrumpida por Edson afirmando que Xiomy Kanashiro parecía animadora infantil en su debut.