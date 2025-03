¡Náufrago peruano! Pescador que sobrevivió 95 días en altamar cuenta más detalles de lo que sufrió

La noticia del pescador peruano Máximo Napa ha recorrido el mundo, donde cuentan su historia de cómo sobrevivió en altamar durante 95 días hasta ser encontrado en Ecuador. Ahora el apodado 'Náufrago peruano' ha contado más detalles de lo sucedido.

Máximo Napa es un pescador desde los 13 años que estuvo naufragando desde el 7 de diciembre de 2024 desde el puerto de San Juan de Marcona en la región de Ica. Luego de 95 días, fue encontrado en Ecuador muy deshidratado y después, lo trasladaron al Puerto de Paita en Piura donde se encontró con su familia.

Durante una entrevista con el programa de 'Amor y Fuego', el pescador apareció junto a su madre en una videollamada en vivo con el conductor Rodrigo González. El peruano contó más detalles sobre los días que sobrevivió en altamar, donde estuvo rezando por su vida y volver a ver a sus seres queridos. En un momento, comenta que pensó en quitarse la vida en tres ocasiones al pensar que no sobreviviría.

"Llegué agarrar el cuchillo tres veces porque no aguantaba, pero yo mismo dice 'tranquilo, cálmate, tú vas a poder'. Una vez que llegaba la oscuridad, me alegraba y dormía para no pensar en el agua y la comida. Creer en Dios, él es todo en este mundo, lloraba. Había días donde no había nada, él me manda lluvia 4 o 5 horas y yo recolectaba todo lo que podía", expresó.