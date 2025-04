Onelia Molina vuelve a redes tras escándalo de Mario Irivarren y Vania Bludau: "La vida es demasiado corta"

Onelia Molina, pareja de Mario Irivarren, reapareció en redes sociales luego del polémico video donde se escucha al chico reality hablar de su expareja Vania Bludau. La joven odontóloga y competidora de "Esto es Guerra" (EEG) dejó clara su postura con un potente mensaje que emocionó a sus seguidores.

Luego del video viral donde Mario Irivarren confiesa su intención de llamar a su ex Vania Bludau, Onelia Molina compartió un sentido mensaje en redes sociales que ha sido aplaudido por miles de seguidores.

"La vida es demasiado corta como para no ser feliz" , escribió la modelo y participante de "Esto es guerra" en un video donde se la ve radiante y caminando por las calles.

Onelia optó por mandar un mensaje de empoderamiento y seguir adelante. A pesar de que hace poco se la vio muy afectada en televisión, esta vez mostró su lado más fuerte.

Hace poco, durante una emisión en vivo de "EEG", Onelia no pudo contener las lágrimas al hablar sobre lo que sintió cuando se filtró el audio de Mario Irivarren.

"Prefiero no hablar del tema. No quiero que me vean así", dijo entre lágrimas. Además, confesó que lo más doloroso fue ver a su familia sufrir por su estado emocional.