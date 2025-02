Laura Bozzo sigue firme en La Casa de los Famosos y planea estrategia para vencer a Alfredo Adame

El reality mexicano La Casa de los Famosos All-Stars ha captado la atención del público desde su estreno, y una de las participantes que más ha dado de qué hablar es la conductora peruana Laura Bozzo. A pesar de las eliminaciones y los conflictos dentro del programa, Bozzo continúa firme en la competencia, generando expectativa por su convivencia con el polémico actor Alfredo Adame.

En la reciente emisión del programa Amor y Fuego, se compartieron imágenes de la participación de Laura Bozzo en el reality, destacando la reciente eliminación de Salvador Zerboni, quien se mostraba cercano a la conductora. Su salida tomó por sorpresa a la peruana, quien lamentó su partida.

"Trato de entender y no entiendo. No, a mí sí me da mucha pena", expresó Bozzo tras conocer la eliminación de su compañero.