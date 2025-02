Brunella Torpoco revela por qué grabó con Pamela Franco y no con Pamela López ¿Qué pasó?

Brunella Torpoco es una reconocida artista de la salsa que hace unos meses sacó un tema junto a Pamela Franco. Tiempo después, Pamela López afirmó que ella casi graba ese tema con la salsera, pero que le cancelaron. Ante ello, la intérprete salió a explicar la razón.

En el programa de 'Más Espectáculos', Brunella Torpoco contó sobre aquella situación donde Pamela López iba a participar en su videoclip 'Dile la verdad', pero al final, grabaron con Pamela Franco. Jazmín Pinedo quería saber qué pasó para cambiar a último momento.

Luego, la salsera explicó que ella no ha mantenido una relación de amistad con Pamela López, que solo había sido un trabajo que fue por medio de su equipo de producción. Aún así, revela que no tendría problema en trabajar con ella en algún futuro o saludarla.

"En realidad no tengo una amistad, yo nunca he conversado con ella (Pamela López), es un tema de trabajo. El día que me vuelva a cruzar, normal", expresó.