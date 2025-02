Gisela Valcárcel sufre percance en transmisión en vivo tras anunciar a Mimy Succar: ¿Qué sucedió?

Después de un tiempo alejada de la televisión, Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al incursionar en el mundo de las redes sociales. La exconductora de América TV había anunciado con entusiasmo una entrevista exclusiva con Mimy Succar, recientemente galardonada en los Premios Grammy 2025. Sin embargo, lo que prometía ser una conversación especial tomó un giro inesperado cuando la invitada nunca apareció en la transmisión en vivo.

En el programa, "Amor y Fuego", se conoció que a través de sus redes sociales, la presentadora había generado gran expectativa sobre su entrevista con la madre del productor Tony Succar. No obstante, cuando inició la transmisión en vivo, la ausencia de Mimy Succar se hizo evidente.

"No sé si ella sabrá que la estoy esperando, pero no la veo. ¿Será que no se ha enterado? Sería muy gracioso que no entre", comentó Gisela Valcárcel, mostrando sorpresa por la situación.

Con la conexión interrumpida y sin respuesta de la cantante, la conductora intentó mantener la calma e interactuar con sus seguidores. En un esfuerzo por solucionar el inconveniente, pidió ayuda al público para contactar a Mimy Succar.

A medida que pasaban los minutos y la entrevistada no aparecía, los comentarios de los seguidores comenzaron a tornarse en tono de burla. La incomodidad de Gisela Valcárcel era evidente.

"Están todos, menos la persona a la que estamos esperando. Dejen de reírse, por favor. No sé muchas cosas en esto, no se rían", dijo con una sonrisa nerviosa, intentando minimizar la situación.

Luego de varios intentos fallidos por contactar a su invitada, Gisela optó por entretener a su audiencia compartiendo anécdotas y reflexiones. Mientras tanto, se descubrió que Mimy Succar se encontraba en Chosica, participando en un evento donde recibió un reconocimiento por su triunfo en los Grammy.

Ante la falta de respuesta, la conductora expresó su frustración: "Por eso es que a mí estas cosas no me gustan. Si esto fuera televisión, saldría del aire, mucho más fácil. ¿Aquí cómo le aviso si tengo el teléfono en la mano? No tengo otro celular y su jefe de prensa no me contesta".