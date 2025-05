Lucy Cabrera anuncia demanda contra Magaly Medina: "No voy a permitir que se mancille mi imagen"

Hace semanas, Lucy Cabrera apareció como abogada de Sara Manrique contra el exfutbolista Tenchy Ugaz y recibió una fuerte crítica de parte de Magaly Medina. Ahora, la cómica ha salido a declarar afirmando que demandará a la popular 'urraca'.

A través de las redes sociales, Lucy Cabrera se ha vuelto viral debido al mensaje que va dirigido hacia Magaly Medina y su equipo. Es así como afirman que tomaría medidas legales contra ella por menoscabar su posición como abogada y que mancillara su imagen por no estar de acuerdo con su punto de vista en el caso de la hija de Tenchy Ugaz.

"A la señora Magaly Medina que ha intentado menoscabar mi posición como abogada voy a ser la querella respectiva a la señora conductora y al programa de televisión. Yo no voy a permitir más porque ya no tengo 23 años, que se mancille mi imagen solo porque no están de acuerdo como mi punto de vista como abogada", expresó.