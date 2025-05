¡Sin filtro! Christian Cueva califica los 'outfits' de figuras del fútbol peruano: "Solo disfrútalo"

Christian Cueva estuvo como invitado especial en el programa "Enfocados", donde se animó a evaluar los atuendos de sus figuras del fútbol peruano. El segmento fue todo un vacilón y sus comentarios no pasaron desapercibidos.

Christian Cueva volvió a hacer de las suyas, pero esta vez no fue en la cancha, sino como jurado de moda en el programa "Enfocados", conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En una divertida secuencia, le mostraron fotos de futbolistas y exfutbolistas peruanos con sus outfits más llamativos y el popular 'Aladino' los calificó sin pelos en la lengua.

La primera imagen fue de Pedro Aquino con un estilo vaquero. Cueva, sin filtro, dijo: "Mi compadre quería hacer Pasíón de Gavilanes. Le doy un dos, con su sonrisita Kolinos, pero no pasa nada". Cuando le mostraron al 'Cuto' Guadalupe con un traje rosado pastel, el '10' no se aguantó: "Uy no, mi tío, el guagua, el halcón. Apareció una pantera quemada ahí, dale un cuatro".