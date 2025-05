Rodrigo González y Gigi Mitre sobre disculpas de Cueva en 'Enfocados': "Aceptadísimas, no tenía por qué decirlo"

En marzo, Christian Cueva protagonizó un intercambio incómodo durante un enlace telefónico con "Amor y Fuego". El futbolista se negó a responder ciertas preguntas y terminó discutiendo con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. Semanas después, Cueva sorprendió al enviar disculpas públicas, gesto que fue aceptado de inmediato por ambos presentadores.

En la más reciente edición de "Amor y Fuego", Rodrigo y Gigi no dudaron en referirse al gesto del jugador y aceptaron sus disculpas. Rodrigo González fue directo y valoró el reconocimiento, pero también dejó un mensaje claro sobre la importancia de respetar todos los trabajos.

"Disculpas aceptadas por mi parte. Nadie deja de reconocer el futbolista que es, no tiene nada que ver eso, pero no tiene que menospreciar(....)Tú le has dado alegrías a la gente que ama el fútbol, también hay gente que se le da alegrías a través del entretenimiento y eso es lo que venimos haciendo nosotros desde hace más de 16 años", agregó.

Por su parte, Gigi Mitre también mostró su comprensión al aceptar las disculpas, destacando que Cueva había reconocido su error. La conductora explicó que, aunque entendería si el futbolista se exaltó en su momento, no es correcto atacar a otros por diferencias de opinión.

"Aceptadísimas. Me parece válido, muy bien, no pasa nada, yo también me he exaltado... Hay formas, eso no debió llegar a ese extremo... me parece valiente. No tenía por qué decirlo. No es personal, ni lo conocemos, ni somos sus amigos", explicó, dejando claro que la discusión no afectó su relación con el futbolista.