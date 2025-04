Yahaira revela si Farfán le pidió firmar contrato de confidencialidad: "A mí nadie me dice 'cierra la boca'"

Yahaira Plasencia es una artista de salsa reconocida a nivel internacional que viene promocionando su nuevo tema musical. La joven ha resaltado mucho por la relación que tuvo con Jefferson Farfán y hoy respondió si llegó a firmar un contrato de confidencialidad con la 'Foquita'.

En los últimos meses, ex salientes de Jefferson Farfán salieron a contar que habrían firmado contrato de confidencialidad y estarían limitadas a hablar de él o la relación que tuvieron a medios de prensa, así como lo hizo con Melissa Klug. Es por ello que durante una conversación en el programa de 'Amor y Fuego', Yahaira Plasencia fue consultada si ella también firmó este documento.

"¿Firmaste un contrato de confidencialidad, te propuso?", le pregunta Peluchín y Yahaira responde: "Nunca, no sé si lo habrá hecho antes (Farfán), pero conmigo jamás me pidió firmar y tampoco lo iba hacer. A mí nadie me dice 'cierra la boca' o 'ábrela'. Si no hablo de una persona es porque realmente no me interesa su vida, no tengo nada que ver. Sé los temas que está pasando, pero yo ya no soy una persona que está presente en su vida desde hace cinco años".