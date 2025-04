Magaly se burla otra vez de Melissa Klug por explicación de "esa cosita es mía": "Que se lo crea Barco"

¡Le cae con todo! Magaly Medina volvió a arremeter contra Melissa Klug tras sus declaraciones en "El Valor de la Verdad", donde la chalaca explicó que el famoso "¿esa cosita es mía?" que le escribió Christian Cueva se refería a una pulsera y no a otra cosa. La 'Urraca' no se quedó callada y soltó tremendo comentario irónico que sacó chispas en el set.

"Eso de la cosita, que la cosita era una esclava, eso no se lo cree nadie a Melissa Klug. Y tenemos todo el derecho de dudar, o sea la cosita... 'esta cosita es mía', y ella le dice 'sí'. ¿Por tu pulsera? Ay, por favor, hay que ser bien ingenuos para creerse eso. Bueno, que se lo crea Barco, porque los demás somos más cucos pues, no lo creemos", dijo sin filtro, señalando que su explicación no es creíble y que si alguien le quiere creer que sea su pareja Jesús Barco.