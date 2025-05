Magaly le responde a un usuario que la grabó tomando el tren: "No tengo avión privado"

Magaly Medina se encuentra de viaje por Europa junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. Durante su recorrido, fue grabada por un usuario mientras esperaba en una estación de tren con su maleta. La escena llamó la atención de muchos, ya que la presentadora no recurrió a lujos, sino a transporte público.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó diversos comentarios. Algunos usuarios se sorprendieron al verla usar un tren como cualquier otro turista. En las imágenes también aparece su esposo, quien carga su propio equipaje. Ambos lucían relajados, en medio de su travesía por el Viejo Continente.

Magaly no pasó por alto la publicación y respondió al usuario que la grabó. Aclaró que no tiene avión privado ni goza de privilegios especiales en sus viajes, por lo que considera normal moverse en tren durante su estancia en Europa. Además, aprovechó para resaltar que esta práctica es muy común entre los turistas.

El gesto de Magaly fue aplaudido por sus seguidores, quienes resaltaron su sencillez y su disposición para interactuar con el público. Muchos aprovecharon para defenderla en los comentarios, recordando que en Europa es habitual ver a figuras conocidas desplazarse en transporte público sin escándalos ni poses de superioridad.

Sin embargo, no faltaron las críticas. Algunos usuarios cuestionaron que Alfredo Zambrano no la acompañara durante los trámites en la estación, insinuando que, si el caso fuera inverso, Magaly probablemente habría criticado la actitud en su programa. Este comentario abrió un nuevo debate en redes, aunque otros señalaron que se trataba de un detalle sin importancia.

El joven creador de contenido Valentino Palacios no pudo contener su emoción al compartir un encuentro inesperado con la 'Urraca'. Pero eso no quedó ahí, Magaly Medina reaccionó y le dedicó un mensaje especial.

El tiktoker peruano Valentino Palacios está viviendo uno de sus mejores momentos. El joven creador de contenido sorprendió a todos sus seguidores al contar que se reunió con Magaly Medina, la reconocida conductora de "Magaly TV La Firme". Durante un en vivo en TikTok, Valentino confesó que nunca imaginó estar frente a la popular 'Urraca'.

"Miren, me he juntado con alguien que te juro que en mi vida, te juro que en mi vida pensé juntarme. Así de sincera. Me dirán alzada, creída... no me interesa", dijo.