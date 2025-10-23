Magaly Medina critica actitud de Maju Mantilla ante la prensa: "Le han aconsejado hacerse la loca"

La exreina de belleza y conductora Maju Mantilla reapareció ante las cámaras, aunque evitó pronunciarse sobre el escándalo de infidelidad que involucra a su esposo Gustavo Salcedo y a su exproductor Christian Rodríguez. Pese a participar en eventos, la presentadora evita hablar de su vida sentimental, lo que generó críticas de Magaly Medina.

Magaly Medina critica la actitud de Maju Mantilla

Durante la más reciente emisión de "Magaly TV: La Firme", la conductora Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre el comportamiento de Maju Mantilla frente a la prensa. Según la periodista, la exMiss Mundo prefiere evadir las preguntas relacionadas con el escándalo, respondiendo solo de forma breve y sin tocar temas personales.

"¿Qué cosa piensa que le vamos a preguntar? ¿Sobre qué usa para el cabello o su rutina de skincare? No pues. Tenemos que preguntarle aquello que, por lo visto, no le gusta hablar y además evade totalmente la pregunta", comentó Medina con ironía.

Magaly también resaltó que Maju suele mantener una actitud serena ante los reporteros, pero sin ofrecer respuestas concretas.

"Ella pasa tranquila, sonriente, y cuando la cuestionan, sencillamente mueve la cabeza o mira mal al reportero. Pero digo, ¿para qué hacerle la pregunta si evidentemente sí lo fue?", agregó, insinuando que la infidelidad de Salcedo sería un hecho evidente.

Además, Medina sostuvo que no le sorprendería si Mantilla decide retomar su relación con Gustavo Salcedo, pese a la polémica.

"No me asombraría porque finalmente Gustavo logró lo que quería: que ella ya no trabaje en televisión con el productor al que la vincularon. De repente era todo lo que buscaba, alejarla de las tentaciones. Seguro le han aconsejado: 'hazte la loca'", ironizó la conductora.

Maju Mantilla responde a las disculpas de Gustavo Salcedo

El programa 'Amor y Fuego' abordó a Maju Mantilla para conocer su opinión sobre el reciente mea culpa de Gustavo Salcedo. La exMiss Mundo, quien mantiene una postura discreta frente a los escándalos, respondió con firmeza y pidió respeto por la privacidad de su familia.

"Disculpa, disculpa... todo eso queda en privado, no voy a hablar del tema, discúlpame", manifestó con calma cuando el reportero le consultó sobre las declaraciones de su esposo. Con estas palabras, la conductora de Arriba mi gente dejó en evidencia su decisión de no seguir alimentando la polémica.

Además, al ser consultada sobre la infidelidad lo negó con su cabeza. Ante la insistencia del periodista, quien le recordó que Salcedo expresó públicamente el cariño que aún siente por ella, Maju fue contundente.

"Ya he dicho que todo queda en la privacidad de nuestro hogar, no lo voy a exponer", respondió, dejando claro que no piensa convertir su vida personal en un tema mediático.

Aunque Maju Mantilla continúa participando en actividades públicas, su silencio sobre el caso ha generado diversas reacciones. Mientras Magaly Medina la critica por no enfrentar las preguntas de la prensa, otros destacan su decisión de mantener la compostura y proteger su vida familiar.