Maju Mantilla rompe su silencio y sorprende al aceptar las disculpas de Gustavo Salcedo: ¿Qué dijo?

Maju Mantilla volvió a mostrarse frente a las cámaras y respondió por primera vez si acepta las disculpas de su aún esposo, Gustavo Salcedo, tras todo el escándalo mediático. Después de varias semanas envuelta en polémica, reapareció trabajando en un evento y contestó algunas preguntas sobre su situación actual.

Maju Mantilla aceptó disculpas de Gustavo Salcedo

Después de varias semanas en medio del ojo público, Maju Mantilla volvió a mostrarse frente a la prensa y habló por primera vez sobre su situación con Gustavo Salcedo, su aún esposo. La ex Miss Mundo Perú reapareció en un evento de belleza y, aunque trató de evitar polémicas, terminó confirmando antes las cámaras de "América Hoy" que aceptó las disculpas del padre de sus hijos.

Todo ocurrió durante una activación de productos de cuidado facial, donde Maju fue presentada como embajadora. El ambiente, que al inicio era de celebración y belleza, cambió por completo cuando los reporteros aprovecharon su salida para consultarle sobre su situación personal.

"¿Aceptas las disculpas de tu esposo?", preguntó la reportera del programa. Sin dudar, Maju respondió brevemente: "Sí", dejando a más de uno sorprendido con su respuesta tan directa.

@ameg_pe 23.10.25 | Maju Mantilla revela si volverá a la televisión y confiesa que aceptó disculpas de Gustavo Salcedo. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

A pesar de las tensiones, Maju se mostró tranquila y con una sonrisa ante las cámaras. Decenas de seguidores se acercaron para tomarse fotos y expresarle su apoyo, algo que la exconductora agradeció con mucho cariño.

"Siempre agradecida, agradecida de acá, trabajando, una marca que me gusta, que uso", comentó Maju, destacando que está enfocada en su trabajo y en seguir adelante.

¿Volverá a la televisión?

También contó que está retomando sus actividades con mucha responsabilidad. Y aunque no quiso dar más detalles sobre su vida personal, no descartó volver pronto a la televisión.

"Bueno sí, ¿no? Hay muchas responsabilidades que tengo, muchas cosas que tengo que cumplir y siempre comprometida con mi trabajo", señaló. "(¿Pronto te veremos en televisión?) Bueno, ojalá, si Dios quiere", dijo esperanzada.

Durante la presentación, la exconductora habló sobre su rutina de belleza y su trabajo con la marca que representa. Sin embargo, al salir del local, Maju tuvo una salida algo accidentada y se notó un poco incómoda por las insistentes preguntas de los reporteros.

"Ay no, chicos, perdón, disculpen. (¿Tú sigues trabajando?) Tengo que trabajar, sí, claro que sí. Perdón, cuidado, te vayas a caer", dijo mientras intentaba avanzar entre las cámaras.

En conclusión, aunque la polémica con Gustavo Salcedo la tuvo en el centro de la atención por semanas, Maju Mantilla parece decidida a mantener la calma y enfocarse en su bienestar. Con un simple "sí", dejó claro que ya no guarda rencor y que busca dar vuelta a la página. Mientras muchos esperan verla de regreso en la televisión, Maju demuestra que su mejor respuesta a las críticas es seguir trabajando.