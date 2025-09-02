Magaly se disculpa con Angye Zapata por supuesto ampay con futbolista: "Error garrafal de mis reporteros"

Durante la tarde del martes 2 de septiembre, el programa de Magaly Medina generó gran expectativa al anunciar un ampay de Ángelo Campos, arquero suplente de Alianza Lima, con la modelo, Angye Zapata. Sin embargo, durante la edición nocturna de 'Magaly TV, la firme,' la conductora sorprendió a su audiencia al reconocer que la promoción difundida en redes sociales era errónea.

La autocrítica de Magaly Medina por ampay

Al iniciar su programa, Magaly Medina ofreció una declaración marcada por la autocrítica y la incomodidad. La periodista explicó que el equipo de producción cometió un error al asegurar que las imágenes correspondían a Angye Zapata, cuando en realidad no era ella quien aparecía en ellas.

"Hemos estado promocionando unas imágenes de un arquero de Alianza Lima con Angye Zapata. Tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían a ella. La persona que aparece en esas imágenes no es ella. Es un error garrafal de mis reporteros, de las personas que trabajan junto con mis reporteros y que supervisan o tendrían que supervisar el trabajo de ellos", expresó la conductora.

Magaly Medina también cuestionó la responsabilidad de sus reporteros y destacó que, como cabeza del programa, le correspondía asumir el error ante la audiencia. Fiel a su estilo la conductora no dejó sus ácidos comentarios contra sus reporteros.

"La que tiene que dar la cara y la que está pasando la vergüenza inmensa por error de otros soy yo, porque soy la cabeza de este programa. Es un error que lamento tener porque ustedes saben que a mí no me gusta reconocer errores tan estúpidos", agregó.

Magaly anuncia que el ampay no saldrá

Tras disculparse, la periodista precisó que las imágenes correspondían al arquero Ángelo Campos acompañado de una mujer que no pertenece al mundo del espectáculo. Esto, según Medina, eliminó por completo el interés periodístico del caso.

"Mil disculpas con Angye Zapata por haberla involucrado en un ampay donde ella no tenía nada que ver. La persona que aparece ahora, este arquero de Alianza, Ángelo Campos, sale con una chica anónima, entonces pierde todo interés periodístico porque no me interesa lo que haga un jugador de Alianza ni la NN, que nadie conoce", declaró.

Finalmente, Medina aclaró que la promoción se retiró inmediatamente al conocerse el error. Esta situación se viralizó rápidamente hasta la misma modelo se pronunció en redes.

"Cuando nos corrigieron del error, lógicamente sacamos inmediatamente la promoción del aire. Fue un error garrafal, pero lo que corresponde es enmendarlo de inmediato y reconocerlo", concluyó antes de continuar con el resto de su programa.

Em conclusión, el incidente refleja la importancia de la verificación en el periodismo de espectáculos y cómo la rapidez en la corrección puede mitigar el impacto de una información equivocada. Magaly Medina asumió la responsabilidad y se disculpó públicamente, dejando en claro que prioriza la ética frente al sensacionalismo, a pesar de los errores cometidos por su equipo.