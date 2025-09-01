Magaly sobre el testimonio del primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri': "Quién le devuelve los meses en prisión"

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' primo del exfutbolista Jefferson Farfán, volvió a reencontrarse con su familia tras pasar casi un año en el penal de Lurigancho. El Poder Judicial determinó que no existían pruebas suficientes para mantenerlo en prisión preventiva, lo que generó un intenso debate en la opinión pública y, como era de esperarse, también la reacción de Magaly Medina.

Magaly Medina se pronuncia sobre la liberación de 'Cri Cri'

En la más reciente edición de su programa "Magaly TV: La Firme", Magaly Medina comentó el reportaje emitido tras la salida de Cristian Martínez Guadalupe del penal de Lurigancho. La periodista señaló que este proceso judicial no solo afectó a nivel personal al primo de Farfán, sino que también dejó una profunda división familiar.

"Ese llamado a quienes eran sus familiares más cercanos, él era el primo más cercano a Jefferson Farfán, incluso tenía cargo en la 'Orquesta La Caliente'. Ahora se dirige a la persona que lo denunció para decirle que ha separado a una familia. Pero es algo que en la familia se tendrá que resolver si ya las pruebas en primera instancia han dicho que es inocente", afirmó la conductora.

Magaly subrayó que, aunque el tribunal declaró inocente a Martínez Guadalupe, el tiempo que pasó tras las rejas no podrá recuperarse. Asimismo, explicó que es un tema que la familia del exfutbolista tendrá que resolver.

"Lo que ahora la familia de él y la gente que ve el caso dice: los 11 meses que pasó en prisión, ¿Quién se lo devuelve? La familia y los amigos vendieron todo lo que tenían para pagarle la defensa y todas las pruebas que cuestan caro, porque no solo hicieron que el Ministerio Público investigara, sino que contrataron laboratorios particulares. Ahora, dentro de la familia, tendrán que resolver ese tema", sentenció.

Revelan sustento del fallo judicial que dejó en libertad a 'Cri Cri'

El documento difundido por el programa 'América Hoy' recoge lo establecido por el tribunal, que concluyó lo siguiente: "subsiste una duda razonable insuperable sobre la identidad del autor". Esta apreciación fue clave para ordenar su inmediata liberación y considerar inválidas las pruebas presentadas durante el proceso en su contra.

Recordemos que, Martínez Guadalupe había sido internado en el penal de San Juan de Lurigancho, donde permaneció recluido durante casi un año mientras se evaluaba su situación legal. La resolución judicial, dada a conocer recientemente, busca dejar en claro que la prisión preventiva no puede prolongarse sin una vinculación directa con el hecho denunciado.

La noticia fue confirmada a la prensa por su madre, Cecilia Guadalupe, tía de Jefferson Farfán, quien expresó su alegría por la libertad de su hijo. La familia confía en que este fallo cierre definitivamente un episodio marcado por la incertidumbre y el señalamiento público.

Sustento del fallo judicial que liberó a 'Cri Cri'

En conclusión, la liberación de Cristian 'Cri Cri' Martínez Guadalupe marca un nuevo punto en la historia de su familia y del entorno cercano a Jefferson Farfán. Aunque el fallo judicial lo declaró inocente, el daño a su imagen y los meses en prisión siguen siendo heridas abiertas.