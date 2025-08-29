RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Melissa Klug asegura que su hijo quiere estudiar en el extranjero: "Su papá tiene que cubrir los gastos"

Melissa Klug reveló detalles de los sueños de sus hijos y su complicada relación legal con Jefferson Farfán, señalando que la comunicación con el exfutbolista sería insuficiente y distante.

Melissa Klug quiere que Jefferson Farfán pague los estudios de su hijo en el extranjero
Melissa Klug quiere que Jefferson Farfán pague los estudios de su hijo en el extranjero (Composición Karibeña)
29/08/2025

Melissa Klug está viviendo uno de los momentos más tormentosos de su vida, ya que se encuentra enfrascada en una batalla legal con Jefferson Farfán. Actualmente llevan cinco procesos judiciales en paralelo, además de una demanda en la que solicita el aumento de pensión, porque su hijo desea estudiar en el extranjero.

Los planes de los hijos de Melissa y Jefferson

La empresaria concedió una entrevista a Magaly TV, La Firme, en la que explicó que ya no tiene miedo de enfrentarse legalmente al exjugador de Alianza Lima. Además, indicó que la comunicación entre Farfán y sus hijos sería insuficiente para entender sus requerimientos.

Melissa señaló que su hijo mayor está próximo a cumplir la mayoría de edad y desde hace años ha expresado su deseo de estudiar fuera del país, pero Jefferson no ha respondido directamente y pretende que todo se solucione a través de abogados.

"Yo le digo a la abogada, la abogada le comunica a él, él dice que va a hablar con su hijo, y mi hijo me dice que nunca hablan (...) Su respuesta siempre es que lo vea con los abogados. Ya cumple 18 y quiere irse a estudiar al extranjero, y ahí es donde su papá tiene que cubrir sus gastos", indicó.

Al parecer, el hijo mayor de Jefferson Farfán habría iniciado sus estudios en Lima, pero siempre tuvo la ilusión de estudiar fuera del país. Esto no se ha concretado porque la comunicación no es fluida. "No hay comunicación, entonces siempre se recurre a los abogados, pero los abogados nunca responden", agregó.

Por otro lado, mencionó que su hijo menor sí piensa dedicarse al fútbol, ya que pertenece a un club y participa en campeonatos. Melissa afirmó que Jefferson Farfán ha ido a verlo jugar en algunas ocasiones y lo anima a seguir en este camino, aunque considera que debería apoyarlo con mayor frecuencia.

Es así que, la situación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán continúa siendo tensa, con procesos legales en curso y reclamos familiares sin resolver. Mientras tanto, sus hijos siguen construyendo sus propios sueños, aunque con la necesidad de mayor comunicación y apoyo directo de su padre.

demanda estudios hijos Jefferson Farfán Melissa Klug

