¡Proclama su inocencia!

'Cri Cri' revela distanciamiento con Jefferson Farfán y se defiende tras salir de prisión: "Me duele bastante"

'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, fue liberado tras once meses de prisión preventiva. En entrevista con "Día D" negó las acusaciones y lamentó el distanciamiento con el exfutbolista.

Primo de Jefferson Farfán se confiesa tras recuperar su libertad.
Primo de Jefferson Farfán se confiesa tras recuperar su libertad. (Composición Karibeña)
30/08/2025

Cristian Martínez Guadalupe, el primo de Jefferson Farfán conocido como 'Cri Cri', rompió su silencio después de casi un año de prisión preventiva. El joven, acusado de un grave delito, fue liberado tras once meses y brindó una entrevista exclusiva a "Día D", donde negó rotundamente las acusaciones y además dejó clara la ruptura con la familia de la "Foquita".

'Cri Cri' se confiesa tras recuperar su libertad

El primo de Jefferson Farfán, Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', se pronunció tras recuperar su libertad. Luego de once meses en prisión preventiva acusado de un grave delito, el joven reapareció en televisión y negó tajantemente los hechos que lo llevaron a la cárcel. En una entrevista con "Día D", el exfutbolista se quebró y envió un mensaje directo a la persona que lo denunció.

"Tú sabes muy bien que jamás te he tocado", dijo con la voz entrecortada, dejando en claro que se considera inocente y que lo vivido fue una experiencia dolorosa que marcó su vida.

@atv.pe 🚨¡Exclusiva! Habla Cri Cri, luego de ser liberado. #atv #diad #atvnoticias #cricri #jeffersonfarfan ♬ sonido original - ATV.PE

Martínez aseguró que las nuevas pruebas, entre ellas registros de video y testigos, fueron clave para que la justicia ordenara su excarcelación. Pero más allá del proceso judicial, el primo de la 'Foquita' confesó que lo que más le duele es la ruptura con su familia.

Primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', protagoniza especial encuentro con su madre tras liberación: "Ven hijito"
"Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad", declaró con lágrimas en los ojos, refiriéndose a que la denuncia terminó distanciándolo de Farfán, con quien compartió gran parte de su vida. 

La reacción de Jefferson Farfán, según Tilsa Lozano

Mientras tanto, Jefferson Farfán no se ha pronunciado directamente, pero Tilsa Lozano contó en su programa "La Noche Habla" que conversó con el exfutbolista. Este estaría devastado por la decisión judicial.

"Hoy le volví a escribir, está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto. Es un tema muy delicado", reveló Tilsa.

Esposa de 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, celebra su liberación: "Nunca lo he abandonado"
@riclatorrez 28.08/1: #JeffersonFarfan apelará tras enterarse que #cricri sale en libertad, según #tilsalozano . #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral ♬ sonido original - Ric La Torre

Incluso, señaló que el entorno del exjugador de la selección peruana estaría evaluando una apelación para que el caso no quede cerrado. Aunque 'Cri Cri' ya está en libertad, el tema no ha quedado zanjado. La justicia todavía podría revisar el caso si la parte acusadora decide apelar. 

En conclusión, el primo de Jefferson Farfán vive con la incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos meses. Además, asegura que es inocente y que la relación con su primo está quebrada. Ahora que solo quiere recuperar el tiempo perdido y limpiar su nombre. 

