Esposa de 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, celebra su liberación: "Nunca lo he abandonado"

Esposa de 'Cri Cri' tras salida de prisión del primo de Farfán

La familia de Christian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri' y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, vive un nuevo capítulo. Tras once meses en prisión preventiva por una acusación de abuso, el Poder Judicial ordenó su libertad y su esposa Fabiola salió al frente para contar cómo vive este momento junto a sus hijos. En conversación con "América Hoy", Fabiola expresó la alegría que siente.

"Muy feliz y él también ha estallado de alegría", expresó Fabiola desde el interior de un auto, sonriendo y dejando ver la emoción que la embargaba.

En ese sentido, confesó que tanto ella como sus hijos lloraron al enterarse de que Christian Martínez recuperaba la libertad. Asimismo, aseguró que nunca lo abandonó durante el tiempo que estuvo en prisión y que jamás pensó hacerlo.

"Ustedes tienen hijos en común, tengo entendido, ¿cómo lo han tomado tus hijos?", preguntó la reportera de "América Hoy". "Uy, hemos gritado (con sus hijas), hemos llorado, mi hijita es la que más ha extrañado a su papá. Nunca lo he abandonado, no lo iba a hacer tampoco", dijo con la voz entrecortada, dejando claro que, a pesar de los meses de incertidumbre, siempre estuvo firme a su lado.

La emoción en la familia fue evidente. Según contó, sus pequeñas no podían contener las lágrimas al ver nuevamente a su papá, demostrando lo duro que fue enfrentar esta etapa sin él.

Detalles de la liberación y la relación con Jefferson Farfán

La esposa de 'Cri Cri' también dio declaraciones a las cámaras de "Magaly TV La Firme", donde resaltó lo emocionado que estaba Christian tras recuperar su libertad.

"Claro, (está) feliz. Hace diez minutos ha hablado, ha llorado de alegría. Estamos a la espera de su salida para que vea a los bebés", comentó.

La familia espera que ahora puedan rehacer su vida con tranquilidad y enfocarse en los hijos, quienes fueron los más afectados por la ausencia de su padre. Tras la salida de 'Cri Cri' del penal de Lurigancho se dirigió a su casa en Villa El Salvador para reencontrarse con sus pequeños.

Uno de los temas que no pasó desapercibido fue el vínculo con Jefferson Farfán. Al ser consultada sobre si el exfutbolista había tenido algún acercamiento durante todo este proceso, Fabiola respondió con firmeza.

"Solo sé que está absuelto de todo. (¿Jefferson se ha comunicado con ustedes?) No, no, para nada", mencionó la esposa del primo de Farfán.

Con estas palabras, dejó claro que la relación familiar entre ellos no atravesaría un buen momento. Al parecer, no hubo ningún contacto ni respaldo público del popular '10 de la calle'.

Con la decisión del Poder Judicial, Christian Martínez Guadalupe inicia una nueva etapa en su vida. Tras casi un año de encierro, ahora busca recuperar el tiempo perdido con sus hijas y mantener la unión de su familia. Su esposa lo respalda al 100 % y lo dejó claro frente a cámaras que no lo ha abandonado, ni piensa hacerlo.