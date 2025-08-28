Jefferson Farfán apelará la liberación de su primo 'Cri Cri', según Tilsa Lozano: "Esto no se va a quedar así"

Christian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, salió en libertad luego de pasar casi un año en prisión preventiva. Sin embargo, esto no le habría caído nada bien al exjugador de Alianza Lima, ya que Tilsa Lozano aseguró que estaría pensando en apelar esta decisión judicial.

Farfán apelará la libertad de 'Cri Cri'

Tilsa Lozano inició su programa advirtiendo que había conversado directamente con Jefferson Farfán para obtener su versión tras la liberación de su primo. Según dijo, sus abogados ya le habían adelantado la decisión judicial y no lo tomó por sorpresa.

"Efectivamente, me lo confirmó en ese momento. Me dijo que no quería hablar todavía del tema, pero que era una noticia que ya se venía escuchando y que sus abogados ya le habían informado que sería de esta manera", informó.

Sin embargo, la 'Foquita' no estaría conforme con la decisión de liberar a su primo y, junto a su equipo de asesores legales, estaría por apelar la resolución judicial con el objetivo de volver a meter en prisión a 'Cri Cri'.

"El día de hoy le volví a escribir y está totalmente desencajado, consternado, y no puede creer esta resolución (...) pero tengo entendido, por muy buena fuente y personas muy cercanas a Jefferson, que van a apelar. Sé que han mostrado como pruebas algunos videos y también hay testigos", agregó.

Finalmente, Tilsa también indicó que la familia más cercana a Jefferson Farfán está completamente consternada e indignada por la liberación de 'Cri Cri', y que por ello tomarán acciones legales. "Tengo entendido que esto no se va a quedar así, y ellos van a apelar", concluyó.

Madre de Cri Cri se pronuncia

La noticia de la liberación del primo de la 'Foquita' fue confirmada por su madre, Judith Guadalupe, quien se mostró frente a los medios emocionada por la liberación de su hijo. Según informó 'Magaly TV La Firme', Christian Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', salió del penal la tarde del miércoles 27 de agosto.

Su madre, junto a su esposa y abogado, acudió al centro penitenciario para recibirlo. La tía de Jefferson Farfán, expresó su alivio y satisfacción:

"Ha sido bien doloroso tenerlo ahí siendo el inocente porque yo conversé con él en La Molina y me contó todo, por eso yo llegué a decir en el momento que lo voy a sacar porque sabía la verdad, con toda la emoción de que salga, porque se hizo justicia... No sé el motivo de por qué la chica hizo esto, queremos saber qué pasó por su cabeza para hacer este daño".

Es así que, la salida de prisión de 'Cri Cri' ha causado gran molestia en Jefferson Farfán y sus allegados. Según Tilsa Lozano, el exfutbolista evalúa junto a su equipo legal apelar la resolución, mostrando pruebas y testigos para revertir la controvertida decisión judicial.