Melissa Klug destaca su gran lucha por ser madre a los 15 años y asegura: "Cuando tienes hijos..."

Melissa Klug tiene seis hijos, siendo la mayor Gianella Marquina, a quien tuvo a los 15 años. La empresaria se siente muy orgullosa de sus retoños y recientemente explicó lo difícil que fue criarlos desde pequeños. Sin embargo, indicó que han sido su fortaleza para salir adelante y no rendirse nunca en la vida.

Melissa orgullosa de sus seis hijos

La empresaria abrió una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores, y en una de ellas se le consultó sobre el buen concepto que sus hijos tienen de ella y cuáles son sus tips para hacer un buen trabajo como mamá.

"Meli, tus hijos siempre dicen que eres una gran mamá, ¿qué crees que es lo que te hace ser tan buena mamá?", preguntaron.

La expareja de Jefferson Farfán hizo una catarsis pública sobre su agitada vida, indicando que se convirtió en madre por primera vez cuando aún era menor de edad. Tras ello, vivió varias situaciones que la convirtieron en la gran mujer que es hoy.

Asimismo, reiteró que su prioridad siempre han sido sus hijos y que, a su vez, ellos han sido su fuerza para mantenerse firme en la vida, ya que nunca estuvo en su mente abandonarlos, a pesar de las adversidades.

"Aprendí a ser madre con ellos desde muy chica. Con 15 años fui mamá por primera vez y la vida te va poniendo situaciones de las que vas aprendiendo. Cuando tienes hijos no tienes opción a rendirte, porque ellos son tu fuerza: simplemente luchar, proteger, cuidar y, sobre todo, NUNCA ABANDONAR A TUS HIJOS", indicó.

Melissa anuncia juicio contra Farfán

A través de sus historias de Instagram, Melissa publicó una foto con su abogado, Wilmer Arica, e indicó que se presentaron muy puntuales con la intención de conciliar, pero la otra parte, Jefferson Farfán, nunca dio la cara.

"Con mi abogado Wilmer Eduardo Arica en la segunda citación para conciliar, y la otra parte no se presentó", escribió Melissa en una de sus historias.

Horas más tarde, la empresaria también abrió una caja de preguntas en redes sociales y una de sus seguidoras le consultó directamente sobre cómo le fue en la conciliación de hoy. Melissa dejó en claro que no llegó a buen puerto y que, a partir de ahora, se viene una nueva batalla judicial.

"(¿Cómo te fue en la conciliación de hoy, Meli?) No asistió, se procede por la vía judicial, que siga su curso", expresó la empresaria de forma contundente, dejando claro que irá hasta las últimas consecuencias con la finalidad de que le aumenten la pensión a sus hijos.

De esta manera, Melissa Klug volvió a demostrar que, más allá de las polémicas mediáticas, su vida gira en torno a sus hijos. La empresaria aseguró que ellos son el motor que la impulsa a seguir adelante, enfrentar dificultades y jamás rendirse ante la adversidad.