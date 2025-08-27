Ex de Paul Michael se va con todo contra Pamela López y el 'colágeno': "Tengo para destruirlo"

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas:

Sofía Delgado, madre la hija de Paul Michael, sorprendió a todos al revelar que el 'colágeno' de Pamela López no estaría cumpliendo con su menor y hasta incluso le lanzó unas indirectas a la ex de Chrisitan Cueva. Ante esto López salió a responder e hizo un live en Tiktok minimizando a Delgado pero ella no se quedó callada y respondió fuertemente.

Ex de Paul Michael contraataca con duras palabras

El programa "Todo Se Filtra" difundió las declaraciones que Pamela López y Paul Michael realizaron durante una transmisión en vivo, donde ambos desmintieron las versiones de Sofía Delgado. En ese espacio, la pareja aseguró que la joven estaba mintiendo respecto a la pensión de la menor e incluso Paul Michael mencionó que no lo dejan ver a su hija, agregando que le gustaría que conozca a López.

Sin embargo, Sofía Delgado no tardó en contestar. Contactada por la producción del programa, la madre de la pequeña aseguró que cuenta con pruebas contundentes para desenmascarar a su expareja, a quien acusó de burlarse de Pamela López, tal como según ella, lo habrían hecho en su momento Christian Cueva y otros.

"Realmente me causa gracia, tengo para responderle a ambos e incluso destruirlo a él, pero mejor seguiré en mi papel de desconocida. De ella literal me burlo, como lo hace él (Paul), como lo hizo su ex (Cueva) y el Perú entero. A mis redes puedo subir lo que quiera y, si le queda el zapatito, que se lo lleve que no hable de mi por que no quedaré callada", expresó Delgado en un mensaje que compartió el espacio televisivo.

Cint G, hija de Tongo, habla sobre rumores de romance

En medio de este enfrentamiento, surgieron nuevos comentarios que vinculan a Paul Michael con el exchico reality Elías Montalvo. El supuesto romance comenzó a circular en redes sociales, desatando curiosidad entre los seguidores de la pareja de Pamela López.

Ante el revuelo, Cint G, hija del recordado Tongo, decidió pronunciarse. La joven aseguró que conoció de cerca a ambos por su círculo de amigos, pero evitó confirmar los rumores:

"Rumores siempre hay, pero de que haya pasado algo, no tengo la certeza. Siempre que íbamos a fiestas yo me iba temprano. Si los veo los saludo normal, somos amigos cercanos. Solo tuve un problema con Paul, pero fueron chiquilladas; ahora nos saludamos cordialmente", comentó.

En conclusión, el triángulo conformado por Pamela López, Paul Michael y Sofía Delgado se convirtió en el nuevo foco de atención de la farándula local. Mientras la expareja del joven asegura que él incumple con su rol de padre y se burla de la actual relación, Pamela López opta por defenderse públicamente en redes sociales.