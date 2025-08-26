Paul Michael revela por qué se fue de Orquesta Candela: "Me he metido a clases de canto"

Hace unas semanas, Paul Michael llamó la atención debido a su salida de Orquesta Candela después de haber estado solo un mes como vocalista. Ahora, el novio de Pamela López expresó la verdadera razón de haberse retirado de la agrupación de cumbia.

Paul Michael revela por qué se fue de Orquesta Candela

En el programa de 'La Chola Chabuca', Paul Michael se presentó como solista nuevamente para avanzar con su carrera musical, después de haber estado solo un mes en Orquesta Candela. Primero, decidió agradecer la oportunidad de haber formado parte de la delantera a los hijos del fundador Don Víctor Yaipén Uypán.

"Quiero aprovechar este momento para agradecer a Orquesta Candela, a Billy, Donald y Víctor por darme la oportunidad de pertenecer, de enseñarme un poco más, de expandir mis conocimientos en la cumbia", expresó.

Luego, comentó que tomó la decisión de ya no continuar en el grupo de cumbia porque ha tomado clases para mejorar su técnica de canto y enfocarse en sus proyectos personales.

"Estoy muy agradecido con ellos, pero yo tomé una decisión en la que quiero crecer en mis proyectos, me he metido a clases de canto para ampliar mi conocimientos en las técnicas", añadió.

Paul Michael revela por qué se fue de Orquesta Candela. Fuente: El Reventonazo de La Chola pic.twitter.com/4f3UF42Cb9 — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 27, 2025

¿Ingresó por Pamela López?

Después, Ernesto Pimentel le consulta al joven cantante si su ingreso a la agrupación de cumbia se debió a que Pamela López era amiga de ellos o porque vieron su talento. Ante esto, Paul Michael responde señalando que si le fue fácil llegar a Orquesta Candela, pero lo dejaron entrar al escucharlo cantar.

"Yo busqué a Candela, quise entrar porque quería probar el género dela cumbia. Tenía miedo y dije 'bueno, quiero probar en este género' , les hable, tenían confianza con Pam también, me fue más fácil llegar, me escucharon cantar y me dieron la oportunidad", expresó.

Además, el novio de Pamela López contó que viene preparando más canciones de cumbia a su estilo urbano y colaboraciones con otros grupos. Incluso, afirmó que está realizando un álbum junto a su pareja, donde por primera vez la ex de Cueva cantará en uno de sus sencillos.

De esta forma, Paul Michael deja en claro que no lo habrían sacado de Orquesta Candela, sino que decidió irse para avanzar en sus proyectos personales. Aunque, también señala que viene tomando clases de canto para mejorar sus técnicas y está realizando un álbum musical junto a su novia Pamela López.