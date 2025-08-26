Greissy Ortega le exige el divorcio a Ítalo Villaseca tras revelar que se negó: "No es un favor"

La vida sentimental de Greissy Ortega vuelve a estar en el centro de la atención mediática. La hermana de Milena Ortega confesó en el programa 'Ponte en la cola' que su aún esposo, Ítalo Villaseca, no le permite divorciarse legalmente. Esta situación, según comentó la colombiana, frena sus intenciones de contraer matrimonio con su actual pareja, Randol Pastor.

Greissy Ortega exige a Ítalo que firme el divorcio

Todo ocurrió durante la entrevista con Ricardo Rondón, quien la presentó como "la aún esposa de Ítalo Villaseca". La frase sorprendió a la audiencia y la propia Greissy solo atinó a sonreír sin dar mayor explicación, hasta que el conductor le preguntó directamente:

"La aún esposa de Ítalo Villaseca, hay que decirlo, no quería que te molestes así, pero pregunta puntual, ¿no eres todavía la esposa de él?", consultó el presentador.

Ante ello, Ortega no dudó en confirmar que su ex no quiere firmar el divorcio. Además, confesó que esa negativa le impide avanzar con sus planes de vida.

"Porque no me quiere dar el divorcio, pero si acá, ahora sí me lo da, por favor, quiero divorciarme de ti. No es un favor, es un pedido que ya hace tiempo me quiero divorciar. No me lo quiere dar porque me dice: 'Ay, yo te estoy haciendo el favor de divorciarme porque tú estás apurada y yo no'. Yo sí estoy apuradísima, porque me quiero casar", expresó la joven.

Estas palabras alimentaron los rumores sobre una posible boda con Randol Pastor, ya que la influencer dejó entrever que desea formalizar su relación con él. Sin embargo, no confirmó si ya recibió un anillo de compromiso.

Greissy responde a Ítalo tras negar agresiones

Durante la misma entrevista, Greissy Ortega también respondió a las declaraciones de Ítalo Villaseca, quien un día antes había negado todas las acusaciones de violencia en su contra. La colombiana rechazó esas palabras y aseguró tener pruebas que contradicen su versión.

"Es súper gracioso venir a hablar algo que todo el mundo sabe. Yo tengo unos chats donde le digo que solo sirve para ser golpeador. Aunque no lo puedo mostrar, se lo dije cuando llegué a Perú. Yo tengo todo en mi celular", afirmó con firmeza.

Asimismo, Ortega aclaró sobre los supuestos mensajes que presentó Luz Ruiz, donde se insinuaba que ella habría pedido ayuda para interrumpir un embarazo. Aunque negó esa versión, la joven colombiana sostuvo un fuerte intercambio de palabras con la mujer, quién se contactó con el programa.

En conclusión, las revelaciones de Greissy Ortega han reavivado el interés en su situación personal y legal. Mientras ella insiste en que solo busca cerrar un ciclo con Ítalo Villaseca para poder rehacer su vida, las diferencias entre ambos siguen generando polémica pública.