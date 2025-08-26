¡Orgullosa! Pamela Franco luce la camiseta del Emelec en medio de su visita a Christian Cueva

Pamela Franco volvió a dar que hablar en redes sociales, ya que se lució en un estadio de Ecuador con la camiseta del Sport Emelec, equipo en el que actualmente juega su novio Christian Cueva. La cantante de cumbia se mostró más feliz que nunca al lado de sus amigas, dejando en claro que su relación está mejor que nunca.

Pamela Franco ya es hincha del Emelec

La intérprete de "Dile la verdad" sorprendió a sus seguidores al hacer una pausa en su agenda de presentaciones para realizar un viaje sorpresa a Guayaquil y visitar a Christian. Sin embargo, no solo pasó tiempo con él, sino también con las amigas que la acompañaron.

Entre sus amistades está la popular Itamar Menjívar, esposa de Lucho Barrunto, quien es mejor amigo de Cueva. Recordemos que Itamar fue muy cercana a Pamela López en el pasado, pero tras la separación con Christian, se distanciaron y actualmente no mantienen una buena relación.

Ahora, Franco ha demostrado que, como novia del futbolista, también ha consolidado una gran amistad con Itamar. Ambas, junto a otra amiga, lucieron camisetas del Sport Emelec.

Pamela Franco luce camiseta del Sport Emelec

Cabe resaltar que Pamela Franco también compartió fotos junto a Christian Cueva, demostrando que su relación está más sólida que nunca. Con ello, descartó cualquier distanciamiento y puso fin a los rumores de una posible crisis sentimental.

Pamela Franco y Cueva gritan su amor

Por medio de sus redes sociales, Pamela Franco sorprendió con su visita a Ecuador donde se tomó varias fotografías con su pareja Christian Cueva en una cancha de fútbol. Es así como la joven cantante también le dedicó algunas palabras de aliento y apoyo.

"Mi amorcito que bien se siente estar juntos, nuestros momentos son únicos, te amo mi vida. Que nadie apague tu luz. Te amo hasta el fin del mundo Christian Cueva", expresó Franco.

Después de unos minutos, el 'Aladino' compartió las fotografías donde su pareja le había etiquetado y correspondiéndole con más frases amorosas. Es así como expresa que nadie hará que los separen y lo mucho que ama a la cantante de cumbia.

"Y nadie la apagará mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida, te amo. Solo yo en tu corazón, te amo", agregó el futbolista.

De esta manera, Pamela Franco viajó a Ecuador para reencontrarse nuevamente con Christian Cueva y decidió compartir fotografías de ambos juntos. La pareja se luce más feliz que nunca, muy enamorados y dedicándose bellos mensajes con mucho amor negando así toda especulación de distanciamiento.