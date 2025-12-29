RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INCREÍBLE!

Donnie Yaipén recuerda cómo su música cruzó fronteras y lo llevó a conocer al papa León XIV: "Nunca lo imaginé"

Donnie Yaipén contó cómo su canción logró trascender fronteras y lo llevó a vivir un momento inesperado junto al papa León XIV.

Donnie Yaipén sorprende al contar cómo su música traspasó fronteras y llegó hasta el papa León XIV.
Donnie Yaipén sorprende al contar cómo su música traspasó fronteras y llegó hasta el papa León XIV. (Composición: La Karibeña)
29/12/2025

Donnie Yaipén vive uno de los momentos más importantes de su carrera. El músico peruano no solo llevó 'La cumbia del Papa' al ámbito internacional, sino que también tuvo un emotivo encuentro con el papa León XIV en el Vaticano. Ahora, el artista reveló cómo se dio esta inesperada experiencia que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Donnie Yaipén cuenta cómo llegó a cantar para el papa León XIV

Durante su reciente visita al programa 'El Reventonazo de la Chola', Donnie Yaipén se mostró emocionado al recordar el impacto que tuvo La cumbia del Papa, tema que nació como un homenaje y terminó cruzando fronteras. El cantante confesó que jamás imaginó el alcance internacional que lograría su canción, mucho menos que esta lo llevaría hasta el Vaticano.

"No me imaginaba nunca poder llegar a ser conocido y que la escuchen en algunos lugares internacionalmente. Me hablaron del mismo Vaticano para que salga en el reportaje que le hicieron", reveló Donnie ante la sorpresa de los conductores y el público.

Según explicó, el contacto se dio de manera directa desde el entorno del Vaticano, interesados en incluir su propuesta musical en un homenaje dedicado al papa León XIV, Robert Prevost. Este hecho no solo representó un reconocimiento a su trabajo, sino también un orgullo personal y familiar, al llevar la cumbia peruana a uno de los espacios más emblemáticos del mundo.

El encuentro con el Santo Padre estuvo cargado de simbolismo. Donnie le obsequió un manto elaborado por artesanos de Monsefú y recibió la bendición papal, un momento que calificó como uno de los más importantes de su vida. La experiencia quedó registrada en el documental León de Perú, que resalta el vínculo del pontífice con el país.

Donnie Yaipén cierra el año con nuevos proyectos musicales

Lejos de detenerse, Donnie Yaipén continúa ampliando su carrera artística. Hace unas semanas lanzó su más reciente tema titulado 'Las mujeres', una canción que busca rendir homenaje y poner en valor el rol femenino en la sociedad. La propuesta conecta la cumbia con un mensaje de admiración y respeto, manteniendo el estilo característico del cantante.

El videoclip de 'Las mujeres' se estrenó el viernes 12 de diciembre en su canal oficial de YouTube y en todas las plataformas digitales. La producción se grabó en escenarios emblemáticos como las Tumbas Reales de Lambayeque y la playa de Pimentel, espacios que aportan un fuerte componente histórico y cultural al proyecto.

Paralelamente, el artista ya alista lo que será uno de los eventos más importantes para despedir el año. Donnie prepara la 'Fiesta de Año Nuevo 2026', un concierto especial que contará con la participación del Septeto Acarey y la Orquesta Bembé. El espectáculo promete un recorrido por sus mayores éxitos y una celebración a lo grande para recibir el nuevo año.

El 2026 se perfila como un año clave para Donnie Yaipén. Su encuentro con el papa León XIV y el impacto internacional de La cumbia del Papa confirman una etapa de consolidación, en la que el músico ha llevado la cumbia peruana a espacios impensados, uniendo identidad, fe y tradición.

