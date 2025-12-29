Dennys Quevedo: orquestas de cumbia dedican emotivos mensajes de despedida al líder de Zafiro Sensual

La cumbia peruana vive un momento de profundo dolor tras confirmarse, el 27 de diciembre, el fallecimiento del compositor y director musical Dennys Quevedo. La noticia impactó al ambiente artístico, donde colegas y orquestas del género expresaron su pesar y destacaron el legado musical y humano del líder de Zafiro Sensual.

Agrupaciones despiden a Dennys Quevedo

Tras conocerse el deceso, diversas orquestas de cumbia manifestaron públicamente su tristeza por la partida de Dennys Quevedo. Una de las primeras en pronunciarse fue Hermanos Yaipén, agrupación que destacó el legado musical del compositor y, sobre todo, su cercanía con su entorno más cercano.

"Con profundo pesar despedimos a Dennys Quevedo. Su música y su legado vivirán siempre en quienes la sentimos. Desde Hermanos Yaipén, acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y a Zafiro Sensual en este difícil momento", escribió la orquesta en sus plataformas digitales.

Son del Duke también se sumó a las muestras de condolencias, enviando un mensaje de consuelo no solo para los familiares del artista, sino también para sus seguidores y compañeros de escenario. La agrupación destacó el talento y la pasión que Dennys Quevedo entregó a lo largo de su trayectoria.

"Su música, talento y pasión quedarán por siempre en los corazones. Fuerza y consuelo para su familia, amigos y seguidores de Dennys Quevedo. Hacemos llegar nuestras condolencias. Descansa en paz Dennys.", expresaron.

Por su parte, Armonía 10 de Piura tampoco fue ajena al dolor que embarga al género. Poco después de confirmarse la noticia, la orquesta publicó un mensaje breve pero cargado de sentimiento:

"Descansa en paz querido Dennys. Fuerza a todos sus familiares, amigos, compañeros y seguidores".

Padre de Dennys Quevedo cuenta lo que pasó

En una entrevista con un medio, el padre de Dennys Quevedo reveló algunos detalles de lo que pasó con el artista y líder de Zafiro Sensual. El señor afirmó que todo sucedió de manera repentina cuando estaba acompañado de sus seres queridos.

"Ha sido una situación tan intempestiva y sorpresiva al mismo tiempo. Él ha estado descansando, me manifiesta su esposa y que a eso de las 12:30 de la mañana, se sintió un poquito mal y quiso bajar del segundo al primer piso y en el trayecto, en las gradas, sintieron que sus músculos no le obedecían, especialmente el de las piernas", expresó.

Así mismo, reveló que toda la familia fue a su ayuda y trataron de llevarlo rápidamente a un centro médico, pero lamentablemente cuando llegaron, los doctores solo confirmaron su fallecimiento.

"Se empezó a poner un poquito oscuro, eso significaba que le faltaba el aire y después ha perdido el conocimiento. Se ha hecho lo posible por llevarlo a la clínica y allá les dijeron que había llegado sin vida", dijo.

En conclusión, la partida de Dennys Quevedo deja un profundo vacío en la cumbia peruana. Las muestras de cariño de diversas orquestas reflejan el impacto de su legado musical y humano, que seguirá vigente en los escenarios y en la memoria de quienes lo admiraron.