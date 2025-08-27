Abogado de Melissa Klug aclara que no pidió pensión para los hijos hasta los 28 años: "Eso es falso"

La relación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug continúa marcada por la polémica. El último episodio ocurrió tras la ausencia del exfutbolista en la conciliación convocada por la empresaria para definir un posible aumento de pensión de sus hijos en común. Esta situación generó especulaciones sobre el acuerdo, motivo por el cual el abogado de Klug decidió esclarecer la situación.

Abogado de Melissa Klug aclara rumores

Tras la ausencia de Farfán en la conciliación, se difundieron versiones que señalaban que Melissa Klug exigiría la pensión hasta los 28 años de sus hijos. Sin embargo, Arica desmintió esta información y explicó la situación.

"El día de ayer no se presentó y para hacer efecto el conciliador levanta el acta para, posteriormente, continuar en el poder judicial los procesos que ya se vienen ventilando. Eso es falso. Me hicieron una pregunta sobre hasta qué edad se pasa la pensión de alimentos y yo había precisado que es hasta los 28 años, pero no es el caso de mi patrocinada", indicó el abogado.

Además, fue consultado sobre un proceso relacionado con una supuesta demanda de Jefferson Farfán contra Klug por 300 mil dólares. Arica señaló que no tiene relación con ese caso.

"Con relación a ese proceso no me puedo pronunciar. Hay que tener en cuenta que recién he tomado la defensa en junio de este año y ese proceso lo está llevando otro colega. Yo solo me encargo del caso de la pensión", afirmó.

Melissa Klug habla de su rol como madre

Más allá del conflicto legal, Melissa Klug se mostró orgullosa de sus seis hijos y compartió sus reflexiones sobre la maternidad a través de Instagram. En una caja de preguntas, sus seguidores le consultaron sobre su relación con los niños y las claves para ser una buena madre.

"Aprendí a ser madre con ellos desde muy chica. Con 15 años fui mamá por primera vez y la vida te va poniendo situaciones de las que vas aprendiendo. Cuando tienes hijos no tienes opción a rendirte, porque ellos son tu fuerza: simplemente luchar, proteger, cuidar y, sobre todo, NUNCA ABANDONAR A TUS HIJOS", indicó la empresaria.

Klug destacó que sus hijos han sido su principal motivación y que siempre ha priorizado su bienestar, pese a los retos personales y los conflictos que ha vivido a lo largo de los años.

Melissa Klug orgullosa de ser madre

En conclusión, la disputa legal entre Jefferson Farfán y Melissa Klug continúa, mientras ambos mantienen una alta exposición mediática. La empresaria ha dejado en claro que, más allá de los conflictos, su compromiso con sus hijos es inquebrantable.