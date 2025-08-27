Primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', salió en libertad tras casi un año en prisión

Christian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, recuperó su libertad luego de pasar casi un año en el penal de San Juan de Lurigancho. Cabe recordar que el popular 'Cri Cri' fue recluido desde septiembre de 2024 tras ser acusado de abuso sexual en la vivienda del exjugador.

Primo de Jefferson Farfán salió de prisión

La noticia fue confirmada por su madre, Judith Guadalupe, quien se mostró frente a los medios emocionada por la liberación de su hijo. Según informó 'Magaly TV La Firme', Christian Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', salió del penal la tarde del miércoles 27 de agosto.

Su madre, junto a su esposa y abogado, acudió al centro penitenciario para recibirlo. La tía de Jefferson Farfán, expresó su alivio y satisfacción:

"Ha sido bien doloroso tenerlo ahí siendo el inocente porque yo conversé con él en La Molina y me contó todo, por eso yo llegué a decir en el momento que lo voy a sacar porque sabía la verdad, con toda la emoción de que salga, porque se hizo justicia... No sé el motivo de por qué la chica hizo esto, queremos saber qué pasó por su cabeza para hacer este daño".

A su salida, Christian fue abordado por la prensa, pero prefirió mantener la discreción. Señaló que por ahora solo desea reunirse con su familia y que más adelante dará su versión completa de los hechos:

"Soy inocente, sí. Voy a descansar un poco, estar con mi familia y, en su momento, debido, voy a declarar". Sin embargo, se conoció que el primo del exfutbolista aún no puede cantar victoria por qué este caso aún se puede apelar.

Familia y allegados celebran su regreso

En la misma declaraciones para 'Magaly TV: La Firme', Judith Guadalupe fue consultada sobre si habían mantenido comunicación con Jefferson Farfán antes o después de la liberación de Christian. La hermana de Doña Charo indicó que no ha habido contacto directo con el exfutbolista, aunque sí mantiene buena relación con su propia hermana.

"No solamente un carro que ya se lo devolví, porque nosotros no somos materialistas; ya no he conversado nada con él. Con mi hermana estoy bien y he tenido bastante apoyo moral", explicó.

Asimismo, la madre de los hijos de Christian también expresó su alegría por la liberación de su pareja y señaló que, al igual que Judith, no ha tenido comunicación con Jefferson Farfán. La familia, por ahora, se enfoca en reconstruir su vida y disfrutar de la libertad de 'Cri Cri'.

En conclusión, la liberación de Christian Martínez Guadalupe cierra un capítulo difícil para el joven, marcado por acusaciones graves y una larga detención preventiva. A pesar de la emoción familiar, el caso aún puede tener desarrollos legales, y el primo de Jefferson Farfán se prepara para dar su versión cuando sea el momento adecuado.