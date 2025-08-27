Jefferson Farfán dejó plantada a Melissa Klug en conciliación: "Se procede por la vía judicial"

Jefferson Farfán y Melissa Klug siguen en una eterna batalla mediática y, al parecer, ahora se aproxima una nueva batalla judicial, debido a que el exfutbolista no asistió por segunda vez consecutiva a la conciliación con la empresaria por el pedido de aumento de pensión para los dos hijos que tienen en común.

Jefferson dejó plantada a Melissa en conciliación

A través de sus historias de Instagram, Melissa publicó una foto con su abogado, Wilmer Arica, e indicó que se presentaron muy puntuales con la intención de conciliar, pero la otra parte, Jefferson Farfán, nunca dio la cara.

"Con mi abogado Wilmer Eduardo Arica en la segunda citación para conciliar, y la otra parte no se presentó", escribió Melissa en una de sus historias.

Horas más tarde, la empresaria también abrió una caja de preguntas en redes sociales y una de sus seguidoras le consultó directamente sobre cómo le fue en la conciliación de hoy. Melissa dejó en claro que no llegó a buen puerto y que, a partir de ahora, se viene una nueva batalla judicial.

"(¿Cómo te fue en la conciliación de hoy, Meli?) No asistió, se procede por la vía judicial, que siga su curso", expresó la empresaria de forma contundente, dejando claro que irá hasta las últimas consecuencias con la finalidad de que le aumenten la pensión a sus hijos.

Jefferson Farfán no asistió a conciliación y Melissa Klug anuncia juicio

Por otro lado, en declaraciones para el diario Trome, Melissa negó que haya solicitado pensión alimenticia para sus hijos hasta los 28 años, mientras que su abogado reiteró que su defendida procederá por la vía judicial, luego de que el exfutbolista de Alianza Lima faltara a las conciliaciones en dos oportunidades.

Melissa anuncia otra posible demanda

La 'Blanca de Chucuito' se presentó hace unos días en el programa América Hoy para hablar sobre sus problemas legales con la 'Foquita', especialmente sobre aquel juicio que Jefferson acaba de ganar, obligándola a pagarle una cuantiosa suma de dinero.

Melissa aseguró que el juez no habría estado tan atento al caso y, por eso, ha apelado al fallo judicial con la esperanza de que la Corte Suprema de Justicia falle a su favor. Sin embargo, indicó que, de no obtener los resultados que espera, iniciaría una contrademanda contra su expareja.

" Obviamente me tengo que defender y voy a demandar. Doña Charo mostró audios sin mi consentimiento, entonces eso es lo que toca, y eso es lo que nosotros no queríamos", dijo Melissa, en alusión a que quiere dejar de tener problemas legales con el padre de sus hijos.

De esta manera, la disputa entre Jefferson Farfán y Melissa Klug parece lejos de llegar a su fin. Tras la inasistencia del exfutbolista, el caso pasará al ámbito judicial, donde la empresaria buscará garantizar un incremento en la pensión alimenticia para sus hijos.