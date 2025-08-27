Randol Pastor, pareja de Greissy Ortega, critica fuertemente a Ítalo Villaseca: "Siempre quiere dar pena"

La joven Greissy Ortega ha contado los difíciles momentos que ha pasado al lado de Ítalo Valcárcel y los problemas que tiene con él por el pago de pensión por sus pequeños. Es así como también su actual pareja, Randol Pastor, decidió arremeter contra el ex de la colombiana.

Greissy Ortega sobre Ítalo Villaseca

En el programa 'Ponte en la cola', Greissy Ortega se presentó para seguir contando más detalles de lo que vivió al lado de Ítalo Villaseca, padre de sus hijos. Después de ello, fue entrevistada en un detrás de cámaras donde menciona que su expareja es una persona relajada y que incluso, cuando conversaba con su abogada daba excusas.

"Él es un hombre muy relajado, como recién ha empezado a saber lo que es ganarse la platita trabajándola. A mi abogada le dijo que tenía que cambiarse de casa, que pobrecito él no comía", expresó.

Randol Pastor también arremete

Ante estas declaraciones, Randol Pastor también decidió opinar sobre lo que dijo su pareja. Incluso, decidió contar cuando uno de los hijos de Greissy Ortega expresaba su temor al estar al lado de su progenitor.

"Siempre quiere dar pena, salía a dar pena, parece tonto (...) Eso me contaba X todo el tiempo, cada vez que nos íbamos a una tienda, comprábamos algo duro como una lata, conserva o cualquier cosa. Me decía: 'No, Ítalo malo. Le tiró eso a mi mamá'. Le sacó sangre, llama a la policía", cuenta el actual novio de Ortega.

Randol Pastor apoya a Greissy Ortega y arremete contra Ítalo Villaseca. Fuente: Ponte en la cola pic.twitter.com/Epb4ZcKV67 — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 28, 2025

Como se recuerda, Randol Pastor y Greissy Ortega han tenido su primer hijo juntos tras conocerse poco tiempo. Además, han sido criticado en más de una ocasión por su numerosa familia que han formado, sin poder tener un trabajo estable.

Ahora, la joven se presentó en el programa 'El valor de la verdad' para ganar un dinero extra para sus gastos y además, contar su verdad y todo lo que vivió al lado de su expareja. Por ello, su actual novio la viene apoyando en cada momento que relata lo que sufrió a manos del padre de sus hijos.

De esta forma, Greissy Ortega sigue firme en todas las acusaciones que dijo en contra de Ítalo Villaseca y ahora, su pareja Randol Pastor salió para apoyarla y arremeter en contra de él. Incluso, contando lo que los hijos de la colombiana le han contado con mucho temor por lo que han visto y vivido.