Primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', protagoniza especial encuentro con su madre tras liberación: "Ven hijito"

Christian Martínez Guadalupe, conocido en el ámbito público como 'Cri Cri' y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, recuperó su libertad luego de permanecer once meses bajo prisión preventiva por una acusación de abuso. Tras salir del penal, el joven regresó a su hogar y vivió un emotivo reencuentro con su madre, quien estuvo a su lado durante todo el proceso.

Emotivo reencuentro de 'Cri Cri' con su madre

La noche de su liberación, la madre de 'Cri Cri', Judith Guadalupe, llegó a la vivienda de su hijo para abrazarlo después de casi un año de espera. Las cámaras del programa 'Amor y Fuego' captaron el momento en que madre e hijo se fundieron en un abrazo lleno de emoción.

"¡Mi hijito! Ven hijito", se le escuchó exclamar a la señora Judith Guadalupe al ver a su hijo libre.

Tras el abrazo, la madre de Cristian habló sobre los pasos a seguir respecto al caso legal, recordando que la otra parte aún puede presentar una apelación. Aun así, mostró confianza en la defensa de su hijo y en que podrán continuar adelante.

"Hoy recién vamos a planificar qué vamos a hacer más adelante. Todavía no sabemos, pero tenemos que salir adelante. Si se empieza de cero, no hay problemas", señaló.

Judith Guadalupe acompañó a su hijo durante todo el proceso judicial, demostrando un apoyo incondicional en medio de la difícil situación que enfrentó su familia.

Relación familiar intacta pese a la denuncia

Respecto a la relación con Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, Judith Guadalupe aseguró que, pese a la polémica que rodeó la acusación contra su hijo, su vínculo con la hermana se mantiene firme. La madre de 'Cri Cri' explicó que la relación con su hermana no se ha visto afectada y que han evitado tocar el tema del caso para mantener la armonía familiar.

"No tocamos el tema, no podemos tocar este tema, conversamos como hermanas, de otras cosas. Estoy con mi hija, con mi mamá, con mi hermana, conversamos de otras cosas menos el tema", comentó.

Judith Guadalupe también destacó el apoyo que recibió de Doña Charo durante los meses en que su hijo estuvo privado de libertad.

"Con mi hermana no ha cambiado, para nada. Es más, ella siempre me ha apoyado moralmente, siempre me ha dicho: 'Te quiero mucho', al igual que a mi mamá", agregó, evidenciando que la familia permanece unida pese a la situación judicial.

En conclusión, la liberación de Christian Martínez Guadalupe marca un momento de alivio para la familia, aunque el caso aún podría continuar en los tribunales. Mientras tanto, el joven busca retomar su vida junto a sus seres queridos, y su madre se mantiene firme en su respaldo, mostrando que la familia continúa unida frente a las adversidades.