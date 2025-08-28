RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INCREÍBLE!

Primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', protagoniza especial encuentro con su madre tras liberación: "Ven hijito"

Primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', protagonizó emotivo encuentro con su madre tras salir del penal de Lurigancho luego de casi un año.

Mamá de 'Cri Cri' tuvo emotivo encuentro con su hijo.
Mamá de 'Cri Cri' tuvo emotivo encuentro con su hijo. (Composición: La Karibeña)
28/08/2025

Christian Martínez Guadalupe, conocido en el ámbito público como 'Cri Cri' y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, recuperó su libertad luego de permanecer once meses bajo prisión preventiva por una acusación de abuso. Tras salir del penal, el joven regresó a su hogar y vivió un emotivo reencuentro con su madre, quien estuvo a su lado durante todo el proceso.

Emotivo reencuentro de 'Cri Cri' con su madre

La noche de su liberación, la madre de 'Cri Cri', Judith Guadalupe, llegó a la vivienda de su hijo para abrazarlo después de casi un año de espera. Las cámaras del programa 'Amor y Fuego' captaron el momento en que madre e hijo se fundieron en un abrazo lleno de emoción.

"¡Mi hijito! Ven hijito", se le escuchó exclamar a la señora Judith Guadalupe al ver a su hijo libre.

Tras el abrazo, la madre de Cristian habló sobre los pasos a seguir respecto al caso legal, recordando que la otra parte aún puede presentar una apelación. Aun así, mostró confianza en la defensa de su hijo y en que podrán continuar adelante.

"Hoy recién vamos a planificar qué vamos a hacer más adelante. Todavía no sabemos, pero tenemos que salir adelante. Si se empieza de cero, no hay problemas", señaló.

Esposa de 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, celebra su liberación: "Nunca lo he abandonado"
Lee también

Esposa de 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, celebra su liberación: "Nunca lo he abandonado"

Judith Guadalupe acompañó a su hijo durante todo el proceso judicial, demostrando un apoyo incondicional en medio de la difícil situación que enfrentó su familia.

Relación familiar intacta pese a la denuncia

Respecto a la relación con Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, Judith Guadalupe aseguró que, pese a la polémica que rodeó la acusación contra su hijo, su vínculo con la hermana se mantiene firme. La madre de 'Cri Cri' explicó que la relación con su hermana no se ha visto afectada y que han evitado tocar el tema del caso para mantener la armonía familiar.

Jefferson Farfán apelará la liberación de su primo 'Cri Cri', según Tilsa Lozano: "Esto no se va a quedar así"
Lee también

Jefferson Farfán apelará la liberación de su primo 'Cri Cri', según Tilsa Lozano: "Esto no se va a quedar así"

"No tocamos el tema, no podemos tocar este tema, conversamos como hermanas, de otras cosas. Estoy con mi hija, con mi mamá, con mi hermana, conversamos de otras cosas menos el tema", comentó.

Judith Guadalupe también destacó el apoyo que recibió de Doña Charo durante los meses en que su hijo estuvo privado de libertad.

"Con mi hermana no ha cambiado, para nada. Es más, ella siempre me ha apoyado moralmente, siempre me ha dicho: 'Te quiero mucho', al igual que a mi mamá", agregó, evidenciando que la familia permanece unida pese a la situación judicial.

En conclusión, la liberación de Christian Martínez Guadalupe marca un momento de alivio para la familia, aunque el caso aún podría continuar en los tribunales. Mientras tanto, el joven busca retomar su vida junto a sus seres queridos, y su madre se mantiene firme en su respaldo, mostrando que la familia continúa unida frente a las adversidades.

Temas relacionados 'Amor y fuego' Christian Martínez Guadalupe Cri Cri Espectáculos Jefferson Farfán Judith Cecilia Guadalupe

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Paredes sorprende al anunciar un embarazo: "Oficialmente podemos contarlo"

Reconocido futbolista fallece a los 26 años en un accidente de tránsito: "Nos regaló alegría"

Samahara Lobatón revela que su pequeña sigue fuera del Perú: "Necesito que mis hijas estén juntas"

¿Celoso? Paolo Guerrero y su polémico comentario a Ana Paula: "No hay necesidad de mostrar, ¿verdad?"

Pamela Franco termina con los rumores de una ruptura con Christian Cueva: "Una distancia enorme"

últimas noticias
Karibeña