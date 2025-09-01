'Cri Cri' se pronuncia tras saber que Jefferson Farfán dudaría de su inocencia: "Es muy doloroso"

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', reapareció públicamente luego de recuperar su libertad tras pasar 11 meses y seis días en el penal de Lurigancho. El primo de Jefferson Farfán aprovechó su libertad para contar lo mal que la pasó estando en prisión y contó detalles de la actual relación que tiene con el exfutbolista.

Recordemos que 'Cri Cri' salió en libertad el pasado 27 de agosto dejó el Ministerio Público poco antes de las 2:00 p. m. y de inmediato se reunió con su esposa e hijos tras una prolongada separación. Además, su madre lo apoyó en todo momento.

'Cri Cri' rompe su silencio y lamenta distancia con Farfán

En entrevista con el programa Día D, el primo de Jefferson Farfán compartió detalles de la difícil experiencia que vivió durante casi un año de encierro. Con la voz entrecortada, aseguró que lo más doloroso no fue solo el tiempo en prisión, sino también el distanciamiento con el exfutbolista, a quien considera un hermano desde la infancia.

"En este momento que tú no creas en mí es muy doloroso, pero más doloroso es haber estado 11 meses adentro por algo que no he cometido", declaró visiblemente emocionado. Estas palabras reflejaron no solo su sufrimiento personal, sino también la fractura en un vínculo familiar que había sido sólido durante décadas.

El exinterno expresó su tristeza por cómo una denuncia terminó separando una relación fraterna construida desde niños en el mismo barrio. Recordó que compartió con Farfán momentos de crecimiento y unión, y lamentó que una acusación haya puesto en duda esa confianza. Para él, el daño provocado fue más allá de lo judicial.

"El daño que nos hizo esa persona al separar una relación de hermandad de tantos años... hemos vivido en este barrio de pequeños, él sabe cómo hemos sido, cómo hemos crecido juntos", agregó.

'Cri Cri' sobre posible apelación de la 'Foquita'

Cristian también se refirió a los rumores sobre una posible apelación al fallo que lo absolvió. Martínez Guadalupe mostró serenidad y aseguró que mantiene firme su confianza en la justicia. Sostuvo que no existen fundamentos para revertir la decisión, dejando en claro que espera cerrar definitivamente este episodio y reconstruir su vida.

Recordemos que hace unos días, Tilsa Lozano inició su programa advirtiendo que había conversado directamente con Jefferson Farfán para obtener su versión tras la liberación de su primo. Según dijo, sus abogados ya le habían adelantado la decisión judicial y no lo tomó por sorpresa.

"Efectivamente, me lo confirmó en ese momento. Me dijo que no quería hablar todavía del tema, pero que era una noticia que ya se venía escuchando y que sus abogados ya le habían informado que sería de esta manera", informó.

De esta manera, 'Cri Cri' retomó su vida pública tras salir en libertad y compartió su dolor por el distanciamiento con Jefferson Farfán. Aunque aún persisten rumores legales, confía en que la justicia lo respalda y espera reconstruir tanto su tranquilidad como los lazos familiares perdidos.