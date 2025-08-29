RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Están conociéndose!

Isabella Ladera estaría pensando en darle una oportunidad a Hugo García: "Vamos a ver qué pasa"

Por medio de sus redes, Isabella Ladera confirmó que estaría conociéndose con el modelo Hugo García, lo llena de elogios sobre su forma de ser y lo bien que se lleva con su familia.

Isabella Ladera estaría pensando en darle una oportunidad a Hugo García
Isabella Ladera estaría pensando en darle una oportunidad a Hugo García (Composición Karibeña)
29/08/2025

Desde hace meses, Hugo García e Isabella Ladera han formado una bella amistad que rápidamente ha crecido volviéndolos muy unidos. Después de pasar varios momentos juntos, la influencer venezolana finalmente aceptó que viene conociendo al peruana de una forma romántica. 

Isabella Ladera está conociéndose con Hugo

Hace unos días, Hugo García viajó a Miami para pasar tiempo con Isabella Ladera y acompañarla en la inauguración de su salón de belleza, pero también para celebrar el cumpleaños de la influencer donde estuvo acompañada de sus seres queridos y toda su familia

Antes de que el peruano regresara por motivos de trabajo, toda la familia de Ladera se reunió pasando momentos agradables juntos. Es así como en una transmisión en vivo de sus redes sociales, la joven respondió algunas preguntas de sus seguidores donde afirman que efectivamente estaría viendo al peruano con otros ojos. 

"Ya no estoy con él, estoy conociendo a Hugo en verdad. Hugo es maravilloso, o sea es demasiado atento, es muy cariñoso, es muy hombre y vamos a ver qué pasa", expresó con mucha ilusión. 

Incluso, llamó la atención que la venezolana afirmara que Hugo García tendría una muy buena relación con su familia. Tanto así que incluso en la fiesta de cumpleaños, se les vio muy cercanos con los padres de Isabella. 

'Prima' de Josimar le responde tras negar que sea el padre del bebé que espera: "Su frialdad es impresionante"
Lee también

'Prima' de Josimar le responde tras negar que sea el padre del bebé que espera: "Su frialdad es impresionante"

"¿Tus papás quieren a Hugo?", le preguntan, y la familia de la joven responde: "Bueno, no debemos responder eso, me lo voy a reservar", pero Isabella agrega: "La respuesta es demasiado".

Reafirma que su relación con Beéle terminó

Como se recuerda, la joven influencer tuvo una relación hasta hace unos meses con el artista Beéle. El noviazgo de la pareja trascendió a nivel mundial por la fama del cantante de música urbana. Aunque no se anunció nada, Isabella confirmó su separación y le desea lo mejor. 

Sofía Delgado vuelve a arremeter contra Pamela López y Paul Michael: "Agarra tu librito y estudia"
Lee también

Sofía Delgado vuelve a arremeter contra Pamela López y Paul Michael: "Agarra tu librito y estudia"

"Fue muy bonito, muy hermoso, aprendí demasiado, lo amé demasiado, me desviví por él, pero di lo que tenía que dar y está bien. Le deseo lo mejor, que sea el más feliz del mundo, que sane lo que tenga que sanar, que aprenda lo que tenga que aprender y que se cuide, es todo lo que le deseo", comentó. 

De esta forma, Isabella Ladera deja en claro que su relación con Beéle terminó hace mucho y que ahora, estaría conociendo muy de cerca a Hugo García. El joven peruano habría conquistado no solo el corazón de la influencer, sino también de su familia. 

Temas relacionados Hugo García Isabella Ladera oportunidad

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Paredes sorprende al anunciar un embarazo: "Oficialmente podemos contarlo"

Reconocido futbolista fallece a los 26 años en un accidente de tránsito: "Nos regaló alegría"

¿Celoso? Paolo Guerrero y su polémico comentario a Ana Paula: "No hay necesidad de mostrar, ¿verdad?"

¿Le hizo caso? Ana Paula sorprende con cambio de look en el gym tras comentario de Paolo Guerrero

Maju Mantilla es captada aparentemente acongojada tras su separación de Gustavo Salcedo

últimas noticias
Karibeña