Isabella Ladera estaría pensando en darle una oportunidad a Hugo García: "Vamos a ver qué pasa"

Desde hace meses, Hugo García e Isabella Ladera han formado una bella amistad que rápidamente ha crecido volviéndolos muy unidos. Después de pasar varios momentos juntos, la influencer venezolana finalmente aceptó que viene conociendo al peruana de una forma romántica.

Isabella Ladera está conociéndose con Hugo

Hace unos días, Hugo García viajó a Miami para pasar tiempo con Isabella Ladera y acompañarla en la inauguración de su salón de belleza, pero también para celebrar el cumpleaños de la influencer donde estuvo acompañada de sus seres queridos y toda su familia.

Antes de que el peruano regresara por motivos de trabajo, toda la familia de Ladera se reunió pasando momentos agradables juntos. Es así como en una transmisión en vivo de sus redes sociales, la joven respondió algunas preguntas de sus seguidores donde afirman que efectivamente estaría viendo al peruano con otros ojos.

"Ya no estoy con él, estoy conociendo a Hugo en verdad. Hugo es maravilloso, o sea es demasiado atento, es muy cariñoso, es muy hombre y vamos a ver qué pasa", expresó con mucha ilusión.

Incluso, llamó la atención que la venezolana afirmara que Hugo García tendría una muy buena relación con su familia. Tanto así que incluso en la fiesta de cumpleaños, se les vio muy cercanos con los padres de Isabella.

"¿Tus papás quieren a Hugo?", le preguntan, y la familia de la joven responde: "Bueno, no debemos responder eso, me lo voy a reservar", pero Isabella agrega: "La respuesta es demasiado".

Reafirma que su relación con Beéle terminó

Como se recuerda, la joven influencer tuvo una relación hasta hace unos meses con el artista Beéle. El noviazgo de la pareja trascendió a nivel mundial por la fama del cantante de música urbana. Aunque no se anunció nada, Isabella confirmó su separación y le desea lo mejor.

"Fue muy bonito, muy hermoso, aprendí demasiado, lo amé demasiado, me desviví por él, pero di lo que tenía que dar y está bien. Le deseo lo mejor, que sea el más feliz del mundo, que sane lo que tenga que sanar, que aprenda lo que tenga que aprender y que se cuide, es todo lo que le deseo", comentó.

De esta forma, Isabella Ladera deja en claro que su relación con Beéle terminó hace mucho y que ahora, estaría conociendo muy de cerca a Hugo García. El joven peruano habría conquistado no solo el corazón de la influencer, sino también de su familia.